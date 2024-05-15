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Как власти помогают многодетным семьям в Беларуси?
15.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растет число многодетных семей. Сейчас их около 124 тысяч. Помогает поддержка государства. О том, как работает программа помощи, узнала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.
Многодетная семья Козловских одной из первых получила льготный кредит и право на внеочередное строительство жилья. Ждать долго не пришлось. Через 11 месяцев вся семья переехала в трехкомнатную квартиру.
Также Юлия с супругом получили семейный капитал. В Беларуси его выдают после рождения третьего ребенка. Сумма выплат составляет 31 тысячу белорусских, или около восьмисот 80 тысяч российских рублей.
Всего для многодетных семей в Беларуси существует 11 видов пособий, в том числе выплаты по беременности и родам, по уходу за детьми и в связи с рождением ребенка.
Сейчас в Беларуси выплатами охвачены 380 тысяч детей. Кроме того, на оказание адресной помощи в этом году планируется выделить 140 миллионов рублей. Это около четырех миллионов российских. Каждый четвертый ребенок в Беларуси – из многодетной семьи.
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Всего для многодетных семей в Беларуси существует 11 видов пособий, в том числе выплаты по беременности и родам, по уходу за детьми и в связи с рождением ребенка.
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