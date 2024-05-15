Как власти помогают многодетным семьям в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет число многодетных семей. Сейчас их около 124 тысяч. Помогает поддержка государства. О том, как работает программа помощи, узнала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Многодетная семья Козловских одной из первых получила льготный кредит и право на внеочередное строительство жилья. Ждать долго не пришлось. Через 11 месяцев вся семья переехала в трехкомнатную квартиру.

«Поддержка многодетных семей – это приоритет в социальной политике нашей страны, ничего не меняется, в плане не становится меньше ни в коем случае каких-то льгот, даже какие-то льготы появляются. Вот, в частности, мы пользуемся льготами по оплате учебников, скидки на оплату детского сада, на бесплатное питание, единовременные выплаты к учебному году», – перечислила многодетная мать Юлия Козловская.

Также Юлия с супругом получили семейный капитал. В Беларуси его выдают после рождения третьего ребенка. Сумма выплат составляет 31 тысячу белорусских, или около восьмисот 80 тысяч российских рублей.



«У нас подрастает, скажем, сейчас дочь, пятая наша. Возможно, мы все-таки воспользуемся для получения высшего образования, вот либо какие-то медицинские услуги. Наши старшие девочки хотят поставить себе брекеты. Возможно, мы подготовимся в этом направлении», – отметила Юлия Козловская.

Всего для многодетных семей в Беларуси существует 11 видов пособий, в том числе выплаты по беременности и родам, по уходу за детьми и в связи с рождением ребенка.

«На поддержку семей с детьми ежегодно из госбюджета выделяется более 3% ВВП. Только в текущем году на выплату пособий семьям с детьми будет направлено более 3,4 миллиарда белорусских рублей. 1,8 миллиарда – это основная сумма – это пособие по уходу за ребенком до трех лет», – подчеркнул заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков.

Сейчас в Беларуси выплатами охвачены 380 тысяч детей. Кроме того, на оказание адресной помощи в этом году планируется выделить 140 миллионов рублей. Это около четырех миллионов российских. Каждый четвертый ребенок в Беларуси – из многодетной семьи.