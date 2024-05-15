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«Почта России» изменила правила отправки посылок в Беларусь
15.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для отправки посылок в Беларусь теперь необходимо указывать данные получателя и содержимое отправления – об этом сообщается в Telegram-канале «Почты России».
«При оформлении посылок в республику необходимо указывать подробную информацию: данные о получателе, описание и стоимость товарного вложения», – говорится в сообщении.
Нововведение объясняется тем, что такие правила предусматривает законодательство Беларуси: все требуемые сведения необходимо внести в бланк декларации и приложить его к посылке. Образец заполнения документа приводится на сайте «Почты России».
Ранее сообщалось, что
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Необходимо указывать данные о получателе, описание и стоимость товарного вложения.
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