Министры обороны России и Беларуси обсудили военно-техническое сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр обороны России Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин обсудили по телефону военное и военно-техническое сотрудничество, передает «Интерфакс» .

«В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства поздравил своего российского коллегу с назначением на должность. Также стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны», – сообщили в Минобороны России.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, отмечается в сообщении министерства.