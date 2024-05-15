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Министры обороны России и Беларуси обсудили военно-техническое сотрудничество

15.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр обороны России Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин обсудили по телефону военное и военно-техническое сотрудничество, передает «Интерфакс».

«В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства поздравил своего российского коллегу с назначением на должность. Также стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны», – сообщили в Минобороны России.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, отмечается в сообщении министерства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, министром обороны стал Андрей Белоусов.



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Виктор Хренин поздравил своего российского коллегу Андрея Белоусова с назначением на должность.
 
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