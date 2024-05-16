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Василевскую и Новицкого торжественно встретили в Звездном городке

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Василевскую и Новицкого торжественно встретили в Звездном городке
 Фото: ТАСС

В Центре подготовки космонавтов в Подмосковье прошла торжественная встреча экипажа после полного восстановления. Поздравить первую женщину-космонавта из Беларуси Марину Василевскую и летчика-космонавта Олега Новицкого приехали не только родные, но и журналисты, а также официальные лица, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Звездном городке экипаж встретили хлебом-солью. Космическая миссия первой белоруски окончена. Силы восстановлены.

«Я чувствую себя спокойно, абсолютно. Все, что происходит, мне очень нравится. Потому что люди искренние, счастливы, радуются за нас. Это приносит еще больше энергии», – рассказала космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская.

Марина Василевская пробыла на МКС 12 суток. Выполнила семь научных экспериментов. Во время полета удалось сделать кадры Минска и Беловежской пущи. Эти фотографии появятся в социальных сетях космонавтов.

«Наблюдать за нашей планетой, фотографировать ее, снимать – это было самое такое для меня ближе и интереснее. Естественно, эксперименты по лактоферрину и проксибиотику были очень ответственные. Я уже говорила, что они прилетели на Землю живые. Я очень рада, что все получилось», – рассказала Марина Василевская.

Для уроженца Беларуси Олега Новицкого этот полет – тоже новый опыт. Предыдущие экспедиции были длительными. «Союз МС-25» стартовал с короткой программой. Нагрузка на командира увеличилась. На корабле он впервые был с участником космического полета.

«Новый опыт, безусловно, нужен. Потому что придет время, когда будут летать более свободно люди, как те же туристы. Наработанные навыки управления кораблем в одном составе, составе командира пригодятся», – рассказал летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

В Звездном городке космонавты увидели документальный фильм о своем же полете. В зале несколько сотен человек. Среди них и родная тетя Олега Новицкого. Она впервые приехала в Звездный городок. Следит за всеми полетами племянника.

«Это требует больших жизненных сил, нервов. Я говорю: «Больше не полетит, не надо». Тяжело это воспринимать. Мне, конечно, радостно. Но в то же время очень волнительно», – рассказала тетя Олега Новицкого Светлана Саховская.

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Дочь космонавта Яна на таких встречах – постоянный гость. Приезжает за фото для домашней коллекции.

«Папа каждый раз – это тоже такая маленькая традиция – экипажную фотографию подписывает, лично я прошу для себя. Он подписывает либо «старшей дочери», либо «любимой Яне», – рассказала дочь Олега Новицкого Яна Новицкая.

В копилке уже четыре космических фотографии Олега Новицкого, а вот в коллекции команды «МИРа» теперь появились первые фото.

Эта церемония – уникальная возможность увидеть космонавтов не только для семей и работников Центра подготовки, но и для всех жителей Звездного городка. На автограф-сессию допуск у них свободный. Каждый может подписать у экипажа открытки с их фотографией.

Члены экипажа получили ордена Гагарина, указ о вручении которых президент России Владимир Путин подписал в День космонавтики.



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Теги: Минск
 
 
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Космонавты увидели документальный фильм о своем же полете. В зале собрались несколько сотен человек.
 
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