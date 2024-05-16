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Василевскую и Новицкого торжественно встретили в Звездном городке
16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Центре подготовки космонавтов в Подмосковье прошла торжественная встреча экипажа после полного восстановления. Поздравить первую женщину-
В Звездном городке экипаж встретили хлебом-солью. Космическая миссия первой белоруски окончена. Силы восстановлены.
Марина Василевская пробыла на МКС 12 суток. Выполнила семь научных экспериментов. Во время полета удалось сделать кадры Минска и Беловежской пущи. Эти фотографии появятся в социальных сетях космонавтов.
Для уроженца Беларуси Олега Новицкого этот полет – тоже новый опыт. Предыдущие экспедиции были длительными. «Союз МС-25» стартовал с короткой программой. Нагрузка на командира увеличилась. На корабле он впервые был с участником космического полета.
В Звездном городке космонавты увидели документальный фильм о своем же полете. В зале несколько сотен человек. Среди них и родная тетя Олега Новицкого. Она впервые приехала в Звездный городок. Следит за всеми полетами племянника.
«Это требует больших жизненных сил, нервов. Я говорю: «Больше не полетит, не надо». Тяжело это воспринимать. Мне, конечно, радостно. Но в то же время очень волнительно», – рассказала тетя Олега Новицкого Светлана Саховская.
«Папа каждый раз – это тоже такая маленькая традиция – экипажную фотографию подписывает, лично я прошу для себя. Он подписывает либо «старшей дочери», либо «любимой Яне», – рассказала дочь Олега Новицкого Яна Новицкая.
В копилке уже четыре космических фотографии Олега Новицкого, а вот в коллекции команды «МИРа» теперь появились первые фото.
Эта церемония – уникальная возможность увидеть космонавтов не только для семей и работников Центра подготовки, но и для всех жителей Звездного городка. На автограф-сессию допуск у них свободный. Каждый может подписать у экипажа открытки с их фотографией.
Члены экипажа получили ордена Гагарина, указ о вручении которых президент России Владимир Путин подписал в День космонавтики.
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Космонавты увидели документальный фильм о своем же полете. В зале собрались несколько сотен человек.
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