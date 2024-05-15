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Тенденции развития медиапространства обсудили на конференции в Минске
15.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Развитие современного медиапространства – тема Международной научно-практической конференции, которая собрала в Минске журналистов и ученых-социологов Беларуси и России, сообщает «МИР 24».
Участники подчеркнули, что информация становится ресурсом, который может объединять, а может обладать и деструктивной силой. Каждая из тематических секций конференции затрагивала свой аспект: изучение медиапотребления, национальную безопасность или цифровую социологию.
«Находясь в глобальных процессах, мы не можем находиться за границами его влияния. Поэтому необходимо изучать те тенденции, те подходы, скрытые и открытые воздействия, которые существуют и воздействуют на наше информационное поле», –отметил заместитель Министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский.
Участники конференции намерены выработать механизмы регулирования и управления информацией, опираясь на социологические исследования и практический опыт журналистов .
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Участники подчеркнули, что информация становится ресурсом, который может объединять, а может обладать и деструктивной силой.
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