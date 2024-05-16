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Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан
16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В Баку у президента Беларуси пройдут переговоры с лидером республики Ильхамом Алиевым, передает телеканал «МИР 24».
В аэропорту главу белорусского государства встретили торжественно, с ротой почетного караула. Прямо у трапа Александр Лукашенко первым делом оценил теплую бакинскую погоду.
С Ильхамом Алиевым он встретится 16 мая. Сначала переговоры пройдут в расширенном формате с делегациями, а после «один на один» президенты планируют обсудить расширение торгово-экономических связей.
Для Беларуси среди всех стран СНГ Азербайджан
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В программе – встречи с Ильхамом Алиевым в формате «один на один» и в расширенном составе.
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