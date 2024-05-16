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Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В Баку у президента Беларуси пройдут переговоры с лидером республики Ильхамом Алиевым, передает телеканал «МИР 24».

В аэропорту главу белорусского государства встретили торжественно, с ротой почетного караула. Прямо у трапа Александр Лукашенко первым делом оценил теплую бакинскую погоду.

С Ильхамом Алиевым он встретится 16 мая. Сначала переговоры пройдут в расширенном формате с делегациями, а после «один на один» президенты планируют обсудить расширение торгово-экономических связей.

Для Беларуси среди всех стран СНГ Азербайджан на четвертом месте по объему внешней торговли. В повестке переговоров также кооперация в промышленности и сельском хозяйстве. Главы посетят международную сельхозвыставку – как раз в эти дни она проходит в столице Азербайджана.



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В программе – встречи с Ильхамом Алиевым в формате «один на один» и в расширенном составе.
 
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