Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом. В Баку у президента Беларуси пройдут переговоры с лидером республики Ильхамом Алиевым, передает телеканал «МИР 24».

В аэропорту главу белорусского государства встретили торжественно, с ротой почетного караула. Прямо у трапа Александр Лукашенко первым делом оценил теплую бакинскую погоду.

С Ильхамом Алиевым он встретится 16 мая. Сначала переговоры пройдут в расширенном формате с делегациями, а после «один на один» президенты планируют обсудить расширение торгово-экономических связей.