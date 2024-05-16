«Нельзя копировать популярные эскизы из интернета ради прибыли». Как муж и жена вместе сделали бизнес на татуировке

Источник материала: ProBusiness



Вячеслав и Анастасия Волковы. Фото предоставлены героями статьи.

Вячеслав Волков, международный эксперт и тату-мастер, начал карьеру 11 лет назад в России. Он так проникся своим ремеслом, что смог сделать из этого бизнес. Мало того — этот бизнес стал семейным. Больше 7 лет он работает в тандеме со своей женой Анастасией. Теперь они проводят коллаборации с известными тату-салонами и выступают судьями на соревнованиях. Супруги рассказали «Про бизнес» о том, какие есть трудности в сфере тату и как им помогает работа в паре.

«Родные и близкие люди могут выступать в роли советников и критиков»

— Что, на ваш взгляд, является ключевым фактором успеха в тату-бизнесе?

— Нам кажется, что тут есть несколько важных нюансов: высокое качество работы и сервиса, которые обеспечивают постоянный спрос, доверие и уважение клиентов; уникальный стиль; умение работать со сложными задачами (например, перекрытие рубцов, ожогов и старых тату); постоянное обучение и развитие; строгое следование стандартам гигиены и использование безопасных материалов; маркетинг (эффективное использование социальных сетей, работа с медиа и сотрудничество с известными брендами); передача знаний другим мастерам, которая укрепляет репутацию.

Но самое важное в любом бизнесе — это помощь и поддержка роднвх и близких людей, единомышленников. Они могут выступать в роли советников и критиков, предлагая идеи для улучшения и способствуя росту качества услуг. Активное участие в управлении бизнесом, в том числе в маркетинге и общении с клиентами, а также внесение предложений по улучшению сервиса помогает постоянно развиваться.





— То есть семейный тандем — это в каком-то смысле идеальный вариант?

— Изначально мы не задумывали строить совместный бизнес. Я начал раньше жены, а вместе мы стали работать с 2016 года. С Анастасией мы встретились еще в художественном колледже, где нас объединила страсть к искусству, схожие жизненные цели и интересы. После окончания учебы я начал карьеру тату-мастера, а жена посвятила себя художественной росписи стен и созданию картин на заказ. К слову, у нее академическое художественное образование. Со временем мы решили объединить свои усилия в сфере татуировки, где я, опираясь на свой трехлетний опыт, стал наставником для Насти. Найдя в этом свое призвание, она расширила специализацию до перманентного макияжа, охватывая не только брови, губы и веки, но и работу по медицинским показаниям, например, тату ареол груди, помогая тем самым, людям восстановить красоту после различных операций, травм и мастэктомии. Это не только расширило спектр услуг для нашего семейного дела, но и помогло нести еще большую пользу для общества.





Работа в тандеме с женой предоставляет не только профессиональную, но и эмоциональную поддержку, делая процесс творчества менее стрессовым и более продуктивным. Помимо этого, мы учимся друг у друга, обмениваясь навыками и знаниями, что способствует личному и профессиональному развитию обоих. Жена как художник, советует и предлагает конструктивную критику, помогая увидеть работы под другим углом и улучшить их качество.

— Существует ли распределение обязанностей в вашем совместном бизнесе?

— Разумеется. И это еще один из плюсов совместной работы. Вы можете распределить зоны ответственности. У нас Анастасия постоянно исследует рынок, новые алгоритмы и инновационные решения, чтобы находить уникальные возможности для развития как бренда, так и новых способов роста и продвижения. Она ставит долгосрочные цели, задачи, разрабатывает стратегию, определяет пути их достижения и вдохновляет команду на реализацию проектов. Ее аналитические навыки также позволяют оценивать текущее состояние бизнеса, выявлять потенциальные проблемы и предлагать эффективные решения и стратегии для устранения этих проблем. Ей нравится руководить «упаковкой» наших услуг и предлагать способы индивидуализации, работать над визуалом. Я доверяю супруге поиск сотрудников и коммуникации с ними, работу со стратегиями маркетинга.

Моя роль в команде — это осуществление поставленных планов и задач. Ведь важно не только обозначать цели, но и эффективно добиваться их. Я также занимаюсь тестированием новых стилизаций в тату, улучшением всех технических навыков, повышением качества услуг и алгоритмов работы, наполнением медиатеки материалами для создания проектов, изучением программ и методов создания эскизов. Обладая хорошей интуицией, я неплохо прогнозирую.





Так как наша работа отнимает много сил и часто занимает почти весь день, я подстраховываю супругу по работе, выполняя крупные и изнуряющие проекты в случаях, когда она решает наши стратегически важные, срочные задачи.

Таким образом, у каждого получается выполнять свои задачи без изнурения, не забивая себе голову всем и сразу, в хорошем темпе и не на износ.

— Как вдохновение и поддержка друг друга способствуют росту и развитию бизнеса?

— В нашем случае совместная работа позволяет генерировать уникальные идеи и подходы, которые один партнер в одиночку мог бы не рассмотреть. Взаимная поддержка помогает сохранять мотивацию и преодолевать трудности, сохраняя оптимизм и сосредоточенность на общих целях. Распределение ролей, где каждый работает в своей области, усиливает эффективность команды и позволяет добиваться лучших результатов. Изучение новых методик и технологий, а также постоянный обмен опытом и знаниями, помогают обоим не только расти как специалистам, но и продвигать свой бизнес вперед. Все это позволяет работать вместе как партнеры, а не конкуренты, и добиваться результатов.





«Социальные сети — мощный инструмент для привлечения новых клиентов»

— Какие стратегии продвижения сегодня эффективны в тату-индустрии?

— Методы продвижения в тату-индустрии сегодня многогранны и должны сочетать как традиционные, так и цифровые подходы. Мой анализ показывает, что социальные сети доминируют среди маркетинговых каналов в США, Европе и России. Однако комплексное использование разнообразных методов значительно повышает эффективность продвижения.





Каждый из этих пунктов — фундамент успешной маркетинговой стратегии, обеспечивающий хорошие результаты при правильном применении:

Выделение на рынке. Создание уникального торгового предложения, помогает выделиться среди конкурентов и привлекает внимание потенциальных клиентов.

Создание уникального торгового предложения, помогает выделиться среди конкурентов и привлекает внимание потенциальных клиентов. Целевой контент в социальных сетях. Демонстрация портфолио работ, обучающего контента и отзывов клиентов, помогает привлекать внимание целевой аудитории и строить доверительные отношения с потенциальными клиентами.

Демонстрация портфолио работ, обучающего контента и отзывов клиентов, помогает привлекать внимание целевой аудитории и строить доверительные отношения с потенциальными клиентами. Отзывы и рекомендации. Мнения людей служат доказательством качества работы и повышают доверие потенциальных клиентов.

Мнения людей служат доказательством качества работы и повышают доверие потенциальных клиентов. Сотрудничество. Реализация совместных проектов с другими артистами и брендами, увеличивает узнаваемость и расширяет клиентскую базу. Коллаборации помогают искать новых клиентов в нишах партнеров, обмениваться опытом с другими участниками, находить вдохновение.

Реализация совместных проектов с другими артистами и брендами, увеличивает узнаваемость и расширяет клиентскую базу. Коллаборации помогают искать новых клиентов в нишах партнеров, обмениваться опытом с другими участниками, находить вдохновение. SEO и контент-маркетинг. Разработка и оптимизация контента веб-сайта для поисковых систем способствует улучшению онлайн-видимости и привлекает органический трафик.





Участие в профессиональных мероприятиях. Присутствие на международных конгрессах и чемпионатах как судьей, так и спикером повышает профессиональный статус и способствует сетевому взаимодействию с коллегами и возможными клиентами. Такая активность приносит новые знакомства, которые потом могут перерасти в совместные проекты.

Присутствие на международных конгрессах и чемпионатах как судьей, так и спикером повышает профессиональный статус и способствует сетевому взаимодействию с коллегами и возможными клиентами. Такая активность приносит новые знакомства, которые потом могут перерасти в совместные проекты. Реклама и медиа. Регулярные рекламные кампании о своих услугах и публикации в известных изданиях, укрепляют репутацию и привлекают будущих клиентов.

Регулярные рекламные кампании о своих услугах и публикации в известных изданиях, укрепляют репутацию и привлекают будущих клиентов. Рассылки. Отправка персонализированных предложений и новостей о текущих акциях и событиях подписчикам, помогает укрепить отношения с существующими клиентами и привлечь новых.

Отправка персонализированных предложений и новостей о текущих акциях и событиях подписчикам, помогает укрепить отношения с существующими клиентами и привлечь новых. Блог. Подробные статьи и руководства о процедуре, привлекают аудиторию заинтересованную в качественном и безопасном исполнении, и углубляют их знания о предоставляемых услугах.

Подробные статьи и руководства о процедуре, привлекают аудиторию заинтересованную в качественном и безопасном исполнении, и углубляют их знания о предоставляемых услугах. Обучающие материалы и мастер-классы. Разработка и продвижение обучающих курсов и мастер-классов открывают дополнительные источники дохода и укрепляют их позиции как экспертов, готовых делиться знаниями.

— Стоит ли уделять особое внимание социальным сетям и диджитал платформам?

— Безусловно, сегодня очень важно работать с современными площадками. Привожу в пример свою статистику, которая показывает, что многие ищут тату-мастеров в социальных сетях:





Так что это мощный инструмент для привлечения новых клиентов. И вот как с ним можно работать:

Разработайте стратегию контента. Планируйте заранее. Ваш контент должен быть разнообразным и включать примеры работ, процесс создания татуировок, обзоры ухода за татуировками после сеанса, а также личные истории. Это поможет вовлечь вашу аудиторию и показать ваш профессионализм и стиль.

Планируйте заранее. Ваш контент должен быть разнообразным и включать примеры работ, процесс создания татуировок, обзоры ухода за татуировками после сеанса, а также личные истории. Это поможет вовлечь вашу аудиторию и показать ваш профессионализм и стиль. Используйте Instagram и Pinterest. Эти платформы идеально подходят для визуального контента и могут служить вашему портфолио. Публикуйте высококачественные изображения ваших работ, используйте соответствующие хештеги для увеличения видимости и взаимодействуйте с вашей аудиторией.

Эти платформы идеально подходят для визуального контента и могут служить вашему портфолио. Публикуйте высококачественные изображения ваших работ, используйте соответствующие хештеги для увеличения видимости и взаимодействуйте с вашей аудиторией. Создавайте видео контент . Видео показывают процесс создания татуировки в действии и могут привлекать больше внимания в социальных сетях. Используйте платформы, такие как TikTok и Instagram Reels, для публикации коротких, но привлекательных видеороликов. Это самый простой и емкий способ донесения информации.

. Видео показывают процесс создания татуировки в действии и могут привлекать больше внимания в социальных сетях. Используйте платформы, такие как TikTok и Instagram Reels, для публикации коротких, но привлекательных видеороликов. Это самый простой и емкий способ донесения информации. Стратегия хештегов. Исследуйте и используйте популярные и релевантные хештеги в вашей нише. Хештеги помогают вашему контенту быть найденным целевой аудиторией. А еще создавайте личные хештеги, которые помогут вам выделиться.

Исследуйте и используйте популярные и релевантные хештеги в вашей нише. Хештеги помогают вашему контенту быть найденным целевой аудиторией. А еще создавайте личные хештеги, которые помогут вам выделиться. Прямые трансляции. Организуйте прямые трансляции сеансов татуировки, ответов на вопросы подписчиков или обзоров новых техник и тенденций. Это создает ощущение непосредственного участия и способствует лояльности аудитории.





Интерактивный контент. Создавайте опросы, викторины и конкурсы, чтобы вовлекать вашу аудиторию. Это не только повысит вовлеченность, но и может расширить вашу аудиторию через участие и перепосты.

Создавайте опросы, викторины и конкурсы, чтобы вовлекать вашу аудиторию. Это не только повысит вовлеченность, но и может расширить вашу аудиторию через участие и перепосты. Отзывы клиентов. Публикуйте отзывы довольных клиентов и истории успеха. Позитивные отзывы могут значительно повлиять на решение потенциальных клиентов обратиться именно к вам. Но не забывайте отрабатывать и негативные отзывы, это показывает вашу гибкость и готовность учитывать любые мнения.

Публикуйте отзывы довольных клиентов и истории успеха. Позитивные отзывы могут значительно повлиять на решение потенциальных клиентов обратиться именно к вам. Но не забывайте отрабатывать и негативные отзывы, это показывает вашу гибкость и готовность учитывать любые мнения. Партнерские акции с другими брендами. Сотрудничайте с брендами или инфлюенсерами, которые перекликаются с вашей аудиторией. Это может помочь привлечь новых подписчиков и увеличить охват.

В продвижение могут помочь и другие диджитал решения:

Платформы для подкастов. Создание подкаста по вашей отрасли или участие в популярных подкастах может помочь расширить вашу аудиторию и укрепить авторитет вашего бренда.

Создание подкаста по вашей отрасли или участие в популярных подкастах может помочь расширить вашу аудиторию и укрепить авторитет вашего бренда. Видеоплатформы. Например, YouTube и Vimeo — хорошие инструменты для размещения обучающих видео, демонстраций продуктов и отзывов клиентов.

Например, YouTube и Vimeo — хорошие инструменты для размещения обучающих видео, демонстраций продуктов и отзывов клиентов. Платформы для отзывов и рекомендаций. Веб-сайты с отзывами могут использоваться для сбора обратной связи клиентов и демонстрации качества ваших услуг или продуктов.

Веб-сайты с отзывами могут использоваться для сбора обратной связи клиентов и демонстрации качества ваших услуг или продуктов. Платформы для ведения блога. Блоги улучшают SEO, увеличивая органический трафик. Публикация экспертного контента строит доверие и авторитет бренда. CTA в статьях способствуют генерации лида, направляя читателей к действию, увеличивая вовлеченность и конверсии.





— Какую роль играет портфолио и отзывы клиентов для репутации мастера?

— Портфолио позволяет мастеру наглядно показать уровень своего мастерства, стиль работы и спектр услуг. Это первое, на что обращают внимание потенциальные клиенты. А положительные отзывы от предыдущих клиентов служат социальным доказательством качества работы и надежности мастера, что является важным фактором для новых клиентов при принятии решения о сотрудничестве.

«Не стоит игнорировать главное — желание клиента выразить свою индивидуальность и внутренний мир»

— Какие сейчас есть вызовы в индустрии и как их преодолевать?

— Индустрия тату очень разнообразная. Это сфера с высокой конкуренцией. И каждый мастер или салон сталкивается с несколькими проблемами:

Насыщенность рынка. Высокая конкуренция среди студий татуировки и индивидуальных мастеров вынуждает создавать уникальное торговое предложение (УТП), которое выделяет ваш бизнес среди конкурентов. Это может быть уникальный стиль татуировки, предложение эксклюзивных услуг, например, персонализированных дизайнов, или высокое качество клиентского сервиса.

Высокая конкуренция среди студий татуировки и индивидуальных мастеров вынуждает создавать уникальное торговое предложение (УТП), которое выделяет ваш бизнес среди конкурентов. Это может быть уникальный стиль татуировки, предложение эксклюзивных услуг, например, персонализированных дизайнов, или высокое качество клиентского сервиса. Поддержание и увеличение клиентской базы . Привлечение новых и возвращение старых клиентов возможно через использование социальных сетей и создание портфолио работ. Необходимо активное взаимодействие с клиентами через социальные медиа, предложение скидок и акций для постоянных клиентов.

. Привлечение новых и возвращение старых клиентов возможно через использование социальных сетей и создание портфолио работ. Необходимо активное взаимодействие с клиентами через социальные медиа, предложение скидок и акций для постоянных клиентов. Высокие начальные и постоянные расходы. Закупка качественного оборудования, красок, а также аренда помещения вытягивают из бизнеса немало денег. Тут спасет только тщательное планирование бюджета и поиск оптовых поставщиков оборудования и материалов. Еще можно использовать коворкинги для тату-мастеров как способ снижения расходов на аренду.

Закупка качественного оборудования, красок, а также аренда помещения вытягивают из бизнеса немало денег. Тут спасет только тщательное планирование бюджета и поиск оптовых поставщиков оборудования и материалов. Еще можно использовать коворкинги для тату-мастеров как способ снижения расходов на аренду. Соблюдение здравоохранительных и юридических норм. Строгие требования к санитарии и лицензированию в этой сфере вынуждают очень внимательно следить за соблюдением всех норм. Важно регулярно проходить курсы по гигиене и управлению отходами.

Строгие требования к санитарии и лицензированию в этой сфере вынуждают очень внимательно следить за соблюдением всех норм. Важно регулярно проходить курсы по гигиене и управлению отходами. Управление репутацией. Возможность быстрого распространения негативных отзывов в интернете заставляет быть постоянно начеку. Крайне важно быстро и профессионально реагировать на негативные отзывы и решать возникшие у клиентов проблемы.





Качество работы. Поддержание высокого уровня качества услуг при увеличении объема работ возможно только через внедрение стандартов работы и обучение всех сотрудников. Также обязательна регулярная оценка качества услуг и получение обратной связи от клиентов.

Поддержание высокого уровня качества услуг при увеличении объема работ возможно только через внедрение стандартов работы и обучение всех сотрудников. Также обязательна регулярная оценка качества услуг и получение обратной связи от клиентов. Маркетинг и продвижение. Очень дорого обходятся неэффективные маркетинговые стратегии, которые не привлекают целевую аудиторию. Поэтому любые активности неободимо оцифровывать.

— Как развивается индустрия татуировок развиваться и какие перспективы открываются для предпринимателей в этой сфере?

— Так как татуировки больше не считаются субкультурным явлением, они привлекают все более широкую аудиторию. Предприниматели могут исследовать новые сегменты рынка, включая старшее поколение и профессионалов различных сфер, предлагая им уникальные дизайны и услуги. С увеличением общественного спроса на экологичные продукты и услуги, предприниматели могут разрабатывать и продвигать продукцию отвечающую этим требованиям. Глобализация и цифровизация позволяют мастерам татуировок и студиям привлекать клиентов со всего мира.





А растущий интерес к карьере в сфере татуировок стимулирует спрос на профессиональное образование и обучение. Предприниматели могут разрабатывать обучающие курсы и материалы для начинающих мастеров, а также семинары и воркшопы для продвинутых специалистов. То есть, для развития собственного тату-бизнеса и личного бренда сегодня существует множество возможностей. Главное не бояться их использовать.