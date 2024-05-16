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«Нельзя копировать популярные эскизы из интернета ради прибыли». Как муж и жена вместе сделали бизнес на татуировке
16.05.2024 08:03 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вячеслав Волков, международный эксперт и тату-мастер, начал карьеру 11 лет назад в России. Он так проникся своим ремеслом, что смог сделать из этого бизнес. Мало того — этот бизнес стал семейным. Больше 7 лет он работает в тандеме со своей женой Анастасией. Теперь они проводят коллаборации с известными тату-салонами и выступают судьями на соревнованиях. Супруги рассказали «Про бизнес» о том, какие есть трудности в сфере тату и как им помогает работа в паре.
«Родные и близкие люди могут выступать в роли советников и критиков»
— Что, на ваш взгляд, является ключевым фактором успеха в тату-бизнесе?
— Нам кажется, что тут есть несколько важных нюансов: высокое качество работы и сервиса, которые обеспечивают постоянный спрос, доверие и уважение клиентов; уникальный стиль; умение работать со сложными задачами (например, перекрытие рубцов, ожогов и старых тату); постоянное обучение и развитие; строгое следование стандартам гигиены и использование безопасных материалов; маркетинг (эффективное использование социальных сетей, работа с медиа и сотрудничество с известными брендами); передача знаний другим мастерам, которая укрепляет репутацию.
Но самое важное в любом бизнесе — это помощь и поддержка роднвх и близких людей, единомышленников. Они могут выступать в роли советников и критиков, предлагая идеи для улучшения и способствуя росту качества услуг. Активное участие в управлении бизнесом, в том числе в маркетинге и общении с клиентами, а также внесение предложений по улучшению сервиса помогает постоянно развиваться.
— То есть семейный тандем — это в каком-то смысле идеальный вариант?
— Изначально мы не задумывали строить совместный бизнес. Я начал раньше жены, а вместе мы стали работать с 2016 года. С Анастасией мы встретились еще в художественном колледже, где нас объединила страсть к искусству, схожие жизненные цели и интересы. После окончания учебы я начал карьеру тату-мастера, а жена посвятила себя художественной росписи стен и созданию картин на заказ. К слову, у нее академическое художественное образование. Со временем мы решили объединить свои усилия в сфере татуировки, где я, опираясь на свой трехлетний опыт, стал наставником для Насти. Найдя в этом свое призвание, она расширила специализацию до перманентного макияжа, охватывая не только брови, губы и веки, но и работу по медицинским показаниям, например, тату ареол груди, помогая тем самым, людям восстановить красоту после различных операций, травм и мастэктомии. Это не только расширило спектр услуг для нашего семейного дела, но и помогло нести еще большую пользу для общества.
Работа в тандеме с женой предоставляет не только профессиональную, но и эмоциональную поддержку, делая процесс творчества менее стрессовым и более продуктивным. Помимо этого, мы учимся друг у друга, обмениваясь навыками и знаниями, что способствует личному и профессиональному развитию обоих. Жена как художник, советует и предлагает конструктивную критику, помогая увидеть работы под другим углом и улучшить их качество.
— Существует ли распределение обязанностей в вашем совместном бизнесе?
— Разумеется. И это еще один из плюсов совместной работы. Вы можете распределить зоны ответственности. У нас Анастасия постоянно исследует рынок, новые алгоритмы и инновационные решения, чтобы находить уникальные возможности для развития как бренда, так и новых способов роста и продвижения. Она ставит долгосрочные цели, задачи, разрабатывает стратегию, определяет пути их достижения и вдохновляет команду на реализацию проектов. Ее аналитические навыки также позволяют оценивать текущее состояние бизнеса, выявлять потенциальные проблемы и предлагать эффективные решения и стратегии для устранения этих проблем. Ей нравится руководить «упаковкой» наших услуг и предлагать способы индивидуализации, работать над визуалом. Я доверяю супруге поиск сотрудников и коммуникации с ними, работу со стратегиями маркетинга.
Моя роль в команде — это осуществление поставленных планов и задач. Ведь важно не только обозначать цели, но и эффективно добиваться их. Я также занимаюсь тестированием новых стилизаций в тату, улучшением всех технических навыков, повышением качества услуг и алгоритмов работы, наполнением медиатеки материалами для создания проектов, изучением программ и методов создания эскизов. Обладая хорошей интуицией, я неплохо прогнозирую.
Так как наша работа отнимает много сил и часто занимает почти весь день, я подстраховываю супругу по работе, выполняя крупные и изнуряющие проекты в случаях, когда она решает наши стратегически важные, срочные задачи.
Таким образом, у каждого получается выполнять свои задачи без изнурения, не забивая себе голову всем и сразу, в хорошем темпе и не на износ.
— Как вдохновение и поддержка друг друга способствуют росту и развитию бизнеса?
— В нашем случае совместная работа позволяет генерировать уникальные идеи и подходы, которые один партнер в одиночку мог бы не рассмотреть. Взаимная поддержка помогает сохранять мотивацию и преодолевать трудности, сохраняя оптимизм и сосредоточенность на общих целях. Распределение ролей, где каждый работает в своей области, усиливает эффективность команды и позволяет добиваться лучших результатов. Изучение новых методик и технологий, а также постоянный обмен опытом и знаниями, помогают обоим не только расти как специалистам, но и продвигать свой бизнес вперед. Все это позволяет работать вместе как партнеры, а не конкуренты, и добиваться результатов.
«Социальные сети — мощный инструмент для привлечения новых клиентов»
— Какие стратегии продвижения сегодня эффективны в тату-индустрии?
— Методы продвижения в тату-индустрии сегодня многогранны и должны сочетать как традиционные, так и цифровые подходы. Мой анализ показывает, что социальные сети доминируют среди маркетинговых каналов в США, Европе и России. Однако комплексное использование разнообразных методов значительно повышает эффективность продвижения.
Каждый из этих пунктов — фундамент успешной маркетинговой стратегии, обеспечивающий хорошие результаты при правильном применении:
— Стоит ли уделять особое внимание социальным сетям и диджитал платформам?
— Безусловно, сегодня очень важно работать с современными площадками. Привожу в пример свою статистику, которая показывает, что многие ищут тату-мастеров в социальных сетях:
Так что это мощный инструмент для привлечения новых клиентов. И вот как с ним можно работать:
В продвижение могут помочь и другие диджитал решения:
— Какую роль играет портфолио и отзывы клиентов для репутации мастера?
— Портфолио позволяет мастеру наглядно показать уровень своего мастерства, стиль работы и спектр услуг. Это первое, на что обращают внимание потенциальные клиенты. А положительные отзывы от предыдущих клиентов служат социальным доказательством качества работы и надежности мастера, что является важным фактором для новых клиентов при принятии решения о сотрудничестве.
«Не стоит игнорировать главное — желание клиента выразить свою индивидуальность и внутренний мир»
— Какие сейчас есть вызовы в индустрии и как их преодолевать?
— Индустрия тату очень разнообразная. Это сфера с высокой конкуренцией. И каждый мастер или салон сталкивается с несколькими проблемами:
— Как развивается индустрия татуировок развиваться и какие перспективы открываются для предпринимателей в этой сфере?
— Так как татуировки больше не считаются субкультурным явлением, они привлекают все более широкую аудиторию. Предприниматели могут исследовать новые сегменты рынка, включая старшее поколение и профессионалов различных сфер, предлагая им уникальные дизайны и услуги. С увеличением общественного спроса на экологичные продукты и услуги, предприниматели могут разрабатывать и продвигать продукцию отвечающую этим требованиям. Глобализация и цифровизация позволяют мастерам татуировок и студиям привлекать клиентов со всего мира.
А растущий интерес к карьере в сфере татуировок стимулирует спрос на профессиональное образование и обучение. Предприниматели могут разрабатывать обучающие курсы и материалы для начинающих мастеров, а также семинары и воркшопы для продвинутых специалистов. То есть, для развития собственного тату-бизнеса и личного бренда сегодня существует множество возможностей. Главное не бояться их использовать.
Но не забывайте, что татуировка — это форма искусства и самовыражения. Подход, основанный на копировании популярных эскизов из интернета ради прибыли, не только уменьшает ценность работы, но и игнорирует главное — желание клиента выразить свою индивидуальность и внутренний мир через татуировку. Мой успех в тату-индустрии — результат не только личных талантов, но и совместных усилий нашей команды, а также неустанного стремления к совершенству в каждом аспекте работы. Все это в совокупности формирует основу нашего бизнеса и является ключом к его успеху в такой конкурентной сфере.
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«Нельзя копировать популярные эскизы из интернета ради прибыли». Как муж и жена вместе сделали бизнес на татуировке
Вячеслав Волков, международный эксперт и тату-мастер, начал карьеру 11 лет назад в России. Он так проникся своим ремеслом, что смог сделать из этого бизнес. Мало того...
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