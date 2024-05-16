ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан. В Баку он проведет переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, передает «МИР 24».

Главы государств обсудят расширение торгово-экономических связей в различных отраслях. Затронут вопросы развития сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства. Ожидается, что президенты посетят международную сельскохозяйственную выставку, которая проходит в Баку. Договариваться о совместных проектах в агропромышленной сфере там уже начала белорусская правительственная делегация.

По итогам переговоров Лукашенко и Алиев планируют подписать пакет двусторонних документов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы государств обсудят расширение торгово-экономических связей, сотрудничество в сферах промышленности и сельского хозяйства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тенденции развития медиапространства обсудили на конференции в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2024
Mir24.TV Belarus
16.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика