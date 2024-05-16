﻿ Россия и Беларусь обсудили проведение XI Форума регионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россия и Беларусь обсудили проведение XI Форума регионов

16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь обсудили проведение XI Форума регионов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заявок на Форум регионов Беларуси и России поступило больше запланированного. Об этом рассказали в Минске на заседании оргкомитета форума. До масштабной встречи представителей двух стран осталось чуть больше месяца, передает телеканал «МИР 24».

В этом году форум пройдет в Беларуси в обновленном формате. Форум примет не один город, как раньше, а сразу три – Витебск, Полоцк и Новополоцк. Готовность их инфраструктуры проверила 15 мая председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

«Почему выбран город Полоцк? Потому что это самый древний город в нашей Беларуси, здесь шаг ступи – и это уже история. Мы хотим это все показать нашим коллегам. Не только тематику, заявленную на форуме, но еще и нашу Беларусь как страну со своей государственностью, со своей историей», – отметила Кочанова.

Оргкомитеты двух стран обсудили тематику секций. Их будет девять. Главная тема –построение инновационной экономики Союзного государства. Участники форума обсудят, как совместно внедрять новые разработки в науку, промышленность и медицину. Традиционно прозвучат темы туризма и законодательства.

«Мы рассматриваем несколько подходов. Это как создать базовые законы, которые будут работать в рамках Союзного государства. Специфическое законодательство – это приграничное сотрудничество. Очень много вопросов возникает», – рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по законодательству и госстроительству Михаил Русый.

На форуме страны планируют подписать документы о сотрудничестве. Уже сегодня это 48 контрактов на сумму более 130 миллиардов российских рублей. А министерства России и Беларуси готовят почти 80 совместных соглашений. XI Форум регионов пройдет в Беларуси 27 и 28 июня.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие примет не один город, как раньше, а сразу три – Витебск, Полоцк и Новополоцк.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нельзя копировать популярные эскизы из интернета ради прибыли». Как муж и жена вместе сделали бизнес на татуировке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

17.05.2024
Mir24.TV Belarus
18.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика