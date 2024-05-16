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Россия и Беларусь обсудили проведение XI Форума регионов
16.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заявок на Форум регионов Беларуси и России поступило больше запланированного. Об этом рассказали в Минске на заседании оргкомитета форума. До масштабной встречи представителей двух стран осталось чуть больше месяца, передает телеканал «МИР 24».
В этом году
Оргкомитеты двух стран обсудили тематику секций. Их будет девять. Главная тема –построение инновационной экономики Союзного государства. Участники форума обсудят, как совместно внедрять новые разработки в науку, промышленность и медицину. Традиционно прозвучат темы туризма и законодательства.
На форуме страны планируют подписать документы о сотрудничестве. Уже сегодня это 48 контрактов на сумму более 130 миллиардов российских рублей. А министерства России и Беларуси готовят почти 80 совместных соглашений. XI Форум регионов пройдет в Беларуси 27 и 28 июня.
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Мероприятие примет не один город, как раньше, а сразу три – Витебск, Полоцк и Новополоцк.
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