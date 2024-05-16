Россия и Беларусь обсудили проведение XI Форума регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заявок на Форум регионов Беларуси и России поступило больше запланированного. Об этом рассказали в Минске на заседании оргкомитета форума. До масштабной встречи представителей двух стран осталось чуть больше месяца, передает телеканал «МИР 24».

В этом году форум пройдет в Беларуси в обновленном формате. Форум примет не один город, как раньше, а сразу три – Витебск, Полоцк и Новополоцк. Готовность их инфраструктуры проверила 15 мая председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

«Почему выбран город Полоцк? Потому что это самый древний город в нашей Беларуси, здесь шаг ступи – и это уже история. Мы хотим это все показать нашим коллегам. Не только тематику, заявленную на форуме, но еще и нашу Беларусь как страну со своей государственностью, со своей историей», – отметила Кочанова.

Оргкомитеты двух стран обсудили тематику секций. Их будет девять. Главная тема –построение инновационной экономики Союзного государства. Участники форума обсудят, как совместно внедрять новые разработки в науку, промышленность и медицину. Традиционно прозвучат темы туризма и законодательства.

«Мы рассматриваем несколько подходов. Это как создать базовые законы, которые будут работать в рамках Союзного государства. Специфическое законодательство – это приграничное сотрудничество. Очень много вопросов возникает», – рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по законодательству и госстроительству Михаил Русый.

На форуме страны планируют подписать документы о сотрудничестве. Уже сегодня это 48 контрактов на сумму более 130 миллиардов российских рублей. А министерства России и Беларуси готовят почти 80 совместных соглашений. XI Форум регионов пройдет в Беларуси 27 и 28 июня.