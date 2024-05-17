Обновленные модели бизнес-класса Audi A6 2024 – в наличии в «Audi Центр Минск»

Источник материала: ProBusiness





Обновленное семейство Audi A6 2024 модельного года — как чашка старого-доброго итальянского эспрессо в мире, который слишком увлекся апельсиновыми бамбл-кофе и лавандовыми рафами. Седан A6, универсал A6 Avant и кроссовер A6 allroad quattro — у каждой из этих моделей своя роль. Но всех их объединяет стильный, неподвластный времени дизайн, качественные и эргономичные интерьеры немецкой школы, а также проверенные временем технические решения. Кроме того, их по-прежнему можно купить у официального дилера «Audi Центр Минск», который продолжает поставлять все модели напрямую с заводов производителя, с официальной гарантией и заводской сервисной поддержкой. Да еще и по специальным ценам!

Семейство Audi A6 во все времена было образцом бизнес-класса. С каждым новым поколением премиальные модели из Ингольштадта становились все более совершенными, быстрыми и роскошными. Но в любом из поколений они сохраняли в себе этот неуловимый баланс классической изящности и технического прогресса. За который их так любят на всех рынках сбыта — от Китая до США.

Audi A6 последнего поколения не нуждается в представлении — это по-прежнему одна из самых популярных премиальных моделей на рынке новых автомобилей в Беларуси.





Модель получилась настолько удачной с точки зрения дизайна, что обновление 2024 года добавило лишь несколько новых стильных штрихов. Фирменная решетка радиатора «Singleframe» выполнена в черном цвете или украшена хромированными акцентами — в зависимости от линии оснащения. Расширилась гамма литых дисков — теперь для Audi A6 доступны варианты размером от R17 до R21, серебристые, серые «под платину» и эксклюзивные черные.





Покупатели бизнес-седанов обычно выбирают монохромные, темные цвета окраски кузова. Для тех, кто любит поярче, дизайнеры Audi добавили в палитру обновленного А6 более интересные оттенки: золотисто-коричневый «Madeira Brown Metallic», насыщенный красный «Grenadine Red Metallic» и импозантный синий «Ascari Blue Metallic».





Интерьер обновленного Audi A6 понравится и поклонникам автомобильной классики, и сторонникам авангарда. Представьте себе классический кабинет с роскошной кожаной мебелью и дорогим рабочим столом из массива дуба, в который установили огромный OLED-телевизор с аудиосистемой класса «hi-end»… Примерно такое же впечатление производит салон Audi A6. Натуральная кожа с контрастной прострочкой и декоративные вставки из приятного на ощупь натурального дерева с открытыми порами соседствуют с HD-дисплеями и сенсорными панелями.





Фирменная виртуальная панель приборов Audi virtual cockpit с 12,3-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 1920×720 пикселей теперь входит в стандартную комплектацию. И это лишь один из пунктов обширного списка оснащения, который можно изменять и дополнять по своему вкусу. 4-зонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией и массажем, аудиосистема Bang & Olufsen 3D Premium Sound System, панорамная крыша, проекционный дисплей, доводчики дверей, адаптивная пневмоподвеска, различные ассистенты водителя и системы активной безопасности плюс широчайшие возможности индивидуализации от отделения Audi exclusive — это далеко не полный перечень всех опций, доступных для моделей Audi A6.





Выбор двигателя для обновленного Audi A6 — отдельный приятный и увлекательный процесс. Предпочитаете мощные турбированные бензиновые двигатели семейства TFSI? Новый Audi A6 45 TFSI оснащен 2-литровым мотором мощностью 245 л.с. с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач S tronic и фирменным полным приводом quattro. Кстати, именно эта версия пользуется наибольшим спросом у клиентов автоцентра «Audi Центр Минск». Нужна максимальная динамика? Топовый Audi A6 55 TFSI quattro S tronic с 3-литровым V6 мощностью 340 л.с. разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

Предстоят частые поездки на большие расстояния? У Audi давно есть решение и на этот случай — TDI! Новый Audi A6 40 TDI S tronic с 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» S tronic расходует в среднем всего 5,2 литра дизтоплива на 100 километров пути. Топовая версия 45 TDI quattro tiptronic — мечта любого путешественника! Тяговитый мотор 3.0 V6 мощностью 249 л.с. с классическим 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом quattro обеспечивают внушительное ускорение на любых скоростях, позволяя при этом проехать на одном баке более 1100 километров. Примечательно, что дизельные версии Audi A6, поставляемые на наш рынок, соответствуют стандарту «Евро 5» — это значит, что они обходятся без системы AdBlue.





И последний, но очень важный аспект. Белорусский импортер Audi пролонгировал контракт с производителем и продолжает поставки новых автомобилей Audi в штатном режиме прямиком с европейских заводов компании. В наличии и под заказ доступен весь модельный ряд Audi — с фирменной заводской гарантией (2 года без ограничения пробега) и с полной заводской сервисной поддержкой.

Актуальная информация о ценах и наличии автомобилей, а также запись на тест-драйв обновленного Audi A6 и других моделей — в салоне официального дилера «Audi Центр Минск».