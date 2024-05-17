Источник материала: ProBusiness





Компания Strong Print занимается печатью принтов для крупнейших оптовых клиентов в Беларуси более 5 лет. Ее владелец Андрей Денисов начинал с одного пресса стоимостью в 500 BYN, а сейчас вырос более, чем в 100 раз. Большую роль в жизни предпринимателя сыграло популярное телевизионное шоу «Дом 2», благодаря которому парень смог собрать первую большую сумму денег и прокачать личный бренд. Андрей рассказал «Про бизнес» о съемках в «Дом 2», попытках выйти на Wildberries, открытии своего бизнеса и о том, как переход из ИП в юридическое лицо скажется на нем.

«Выбирая между учебой в университете и „Дом 2“, я выбрал телешоу»

— Я закончил Минский финансово-экономический колледж, который дал мне очень хорошую базу. После я поступил в БГЭУ, но до конца не доучился. После учебы в колледже мне еще удалось поработать в налоговых органах. Там я приобрел неплохой жизненный опыт и знания. Из налоговой я ушел из-за того, что меня пригласили в «Дом 2», и по этой же причине отчислился из универа — меня не отпустили со съемок на сессию, и, выбирая между закрытием сессии и телепроектом, я выбрал второе. Благодаря этому телепроекту мне удалось и год пожить на Сейшелах, и накопить какой-то капитал, и прокачать свою медийную составляющую. После «Дом 2» пошел на шоу «Хачу миллион» к блогеру Амирану Сардарову, известному по каналу «Дневник Хача».





Я постоянно оказывался в ситуации со сложным жизненным выбором. Сначала я решал, профессионально играть в футбол или работать в налоговой. Тогда я выбрал налоговую, так как зарплата была одинаковой, но можно было остаться в Минске. Точно также стоял выбор и с университетом. Я выбрал телешоу, но ни об одном, ни о другом не пожалел.

Что касается участия в телепроекте, то это было очень интересно, и у меня хорошо получалось. Пошел я туда не из-за денег, хотя они и были важным фактором, а из-за того, что мне всегда хотелось популярности. Первые три месяца в «Дом 2» не платили вообще ничего, у нас был испытательный период, а потом стали платить около $ 1,5 тысяч в месяц. Нас кормили, а деньги на острове тратить было некуда, и я их потихоньку собирал.





Для меня на тот момент это были самые большие деньги. На часть из них я купил подарки родителям, а часть решил инвестировать в свое дело.

Я всегда очень много работал и даже в 17 лет, помимо того, что профессионально играл в футбол, успевал учиться и работать на Белпочте. Мне всегда очень хотелось чего-то добиться в жизни, это и заставляло меня работать. Я понимал, что в своей жизни могу что-то изменить только сам.

«Сейчас мы работаем с 50 постоянными клиентами — крупнейшими белорусскими компаниями и брендами одежды»

Начинал я 5 лет назад с одного пресса, который стоил 500−600 BYN, и постепенно расширялся. Сейчас все оборудование стоит около $ 15−20 тысяч. Strong Print занимается печатью на текстиле, кружках, пакетах и всем, что так или иначе связано с печатью. Кроме того, в Strong Print также шьют на заказ для корпоративных клиентов: начиная от полотенец и заканчивая толстовками.















































Все началось с того, что мой знакомый предложил поработать вместе, но позже наши пути разошлись. Я остался в этом бизнесе и очень полюбил сам процесс изготовления. Для меня это целое искусство, ведь процесс создания каждого изделия достаточно творческий. Самое важное в печати — внимательность. Малейшая неточность — и вещь становится бракованной, поэтому нужно следить за каждым этапом и каждой деталью.

Всего работает 4 сотрудника, включая меня, а постоянных клиентов больше 50, в том числе крупнейшие бренды белорусской одежды. Сейчас я работаю только с оптовыми заказчиками, хотя и был опыт работы в рознице. К сожалению, не очень удачный.





Минимальная партия для заказа — от 30 единиц, а в среднем мы за неделю делаем около 2,5 тысяч. Максимальная производственная мощность у нас около 5 тысяч товаров в неделю, если очень сильно поднапрячься. Маржинальность моего бизнеса — около 20−30%. Я арендую помещения у завода, поэтому за 1 кв.м. плачу 12 BYN, что достаточно мало для Минска, а вот краски и ткани стоят дорого, так как в производстве я стараюсь использовать качественное сырье.





Нашим главным преимуществом является то, что мы можем отдавать готовый продукт в день поступления заказа. Наши конкуренты пока так не умеют. Помимо этого, если клиент недоволен работой, я беру все расходы на себя. Такие случаи иногда бывают, но крайне редко.

«В Беларуси не так уж и много клиентов, а конкурентов достаточно»

На данный момент я не задумываюсь о масштабировании: несмотря на большой объем заказов, мы справляемся с тем, что есть. В Беларуси не так уж и много клиентов, а конкурентов достаточно, и расширение только ради расширения не имеет смысла. Кроме того, для меня сейчас не очень понятна ситуация с переходом ИП в юрлицо — я не знаю, чего ждать, и, соответственно, планировать ничего не могу.





Изменится система налогообложения, вместе с этим несколько усложнится документооборот, увеличатся затраты на сотрудников. Все это сильно повлияет на экономику бизнеса, и плюсов от таких изменений лично для себя я не вижу. Однако, я не люблю, когда люди жалуются на условия — мы предприниматели, и нас отличает то, что мы можем подстроиться под эти условия.

«Не раз мне приходилось ночевать на производстве, литрами пить кофе, чтобы успеть все сделать»

Сам процесс выполнения заказа разбит на 4 этапа. Назвать себестоимость производства одного изделия с принтом невозможно, все очень индивидуально. Мы обговариваем с клиентами материалы одежды, тип печати, краски, количество цветов и т.д. По этой причине я не понимаю, когда люди просят выслать меня коммерческое предложение.

На нас очень сильно отразились санкции, которые нарушили логистику, из-за чего цены выросли в 1,5−2 раза. Я заказывал краску только из Европы, потому что китайская или белорусская не дотягивают по качеству.





Я полностью погружен в бизнес. Жена постоянно говорит мне, что нужно дома переключаться, но сделать это сложно, когда постоянно работаешь. У предпринимателей не может быть такого, что с 9.00 до 18.00 ты работаешь, а потом нет. Ты погружен в бизнес 24/7. Во многом это тоже отличает предпринимателей от наемных сотрудников. К тому же, я близко к сердцу принимаю брак и если что-то не получается с клиентами.

Не раз мне приходилось ночевать на производстве, литрам пить кофе, чтобы успеть все сделать. Здесь нельзя сдаваться. Однажды был крупный заказ от логистической компании прямо перед Новым годом, и никто из конкурентов не был готов взяться за него из-за горящих сроков, а я решил попробовать, и в итоге все получилось, но тогда практически 2 недели я спал по 3−4 часа и работал в бешенном ритме. Домой просто не было смысла ехать из-за того, что через несколько часов уже нужно было снова приступать к работе.



