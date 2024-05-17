Спортсмены из России провели мастер-классы в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Именитые российские спортсмены дали мастер-классы для белорусских юношей и девушек. Опыт передали юным гандболистам, легкоатлетам, каратистам, боксерам и самбистам, передает телеканал «МИР 24».

Тренерами стали чемпионы мира, Европы, олимпийские призеры. Каждый подготовил собственную программу спортивного уровня. На татами, например, детям показали уникальные приемы борьбы, а также научили технике разминки – она играет не менее важную роль.

«Задача – именно показать ребятам какие-то свои, скажем так, коронные действия и, возможно, у кого-то это приживется и поможет одержать победу на своих соревнованиях. В первую очередь я, как тренер, как человек с определенными регалиями, – это даже не обязанность, это такая ответственность – передавать опыт подрастающему поколению», – подчеркнул четырехкратный чемпион мира по самбо из России Никита Клецков.

Мастер-классы прошли в рамках Национального форума атлетов в Минске. На нем собрались спортсмены, тренеры, руководители организаций физической культуры из Беларуси и России. В рамках форума специалисты обмениваются опытом в десятках вопросов: от подхода к тренировочному процессу до организации совместных соревнований.