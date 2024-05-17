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Спортсмены из России провели мастер-классы в Минске
17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Именитые российские спортсмены дали мастер-классы для белорусских юношей и девушек. Опыт передали юным гандболистам, легкоатлетам, каратистам, боксерам и самбистам, передает телеканал «МИР 24».
Тренерами стали чемпионы мира, Европы, олимпийские призеры. Каждый подготовил собственную программу спортивного уровня. На татами, например, детям показали уникальные приемы борьбы, а также научили технике разминки – она играет не менее важную роль.
Мастер-классы прошли в рамках Национального форума атлетов в Минске. На нем собрались спортсмены, тренеры, руководители организаций физической культуры из Беларуси и России. В рамках форума специалисты обмениваются опытом в десятках вопросов: от подхода к тренировочному процессу до организации совместных соревнований.
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Мастер-классы прошли в рамках Национального форума атлетов в Минске.
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