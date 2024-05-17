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Погода в СНГ: дожди накрыли Кыргызстан, град и ветер ожидают в Казахстане
17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, небольшие дожди и до плюс 22 будет в пятницу в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Обильные осадки усугубляют паводковую ситуацию на западе Казахстана. До критических отметок поднялся уровень в реке Жайык. В Атырауской области топит кладбище. В селе Сарайшык из-за сильного течения прорвало дамбу. Вода начала разливаться по местам захоронения, расположенным в двух километрах от населенного пункта.
Кыргызстан
Беларусь
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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