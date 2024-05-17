Погода в СНГ: дожди накрыли Кыргызстан, град и ветер ожидают в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, небольшие дожди и до плюс 22 будет в пятницу в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



В Астане солнечно, воздух прогреется до 22 градусов тепла. На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. На юго-востоке и юго-западе страны возможен град и шквальные порывы ветра.

Обильные осадки усугубляют паводковую ситуацию на западе Казахстана. До критических отметок поднялся уровень в реке Жайык. В Атырауской области топит кладбище. В селе Сарайшык из-за сильного течения прорвало дамбу. Вода начала разливаться по местам захоронения, расположенным в двух километрах от населенного пункта.

Кыргызстан

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые



Кыргызстан накрыли дожди. Бишкек ночью заливало, днем будет сухо, повторные осадки синоптики прогнозируют к ночи. На юге республики также идут ливни.



Из-за обильных дождей река вышла из берегов в районе трассы Ош – Сары – Таш – Еркечтам. Вода залила участок дороги. Он временно закрыт. Там работают специальные службы и регулируют русло реки. Идет отвод и восстановление уровня воды. Также расчищены и другие затопленные участки дорожного полотна.