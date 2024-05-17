ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: дожди накрыли Кыргызстан, град и ветер ожидают в Казахстане

17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дожди накрыли Кыргызстан, град и ветер ожидают в Казахстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями, небольшие дожди и до плюс 22 будет в пятницу в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В Астане солнечно, воздух прогреется до 22 градусов тепла. На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. На юго-востоке и юго-западе страны возможен град и шквальные порывы ветра.

Обильные осадки усугубляют паводковую ситуацию на западе Казахстана. До критических отметок поднялся уровень в реке Жайык. В Атырауской области топит кладбище. В селе Сарайшык из-за сильного течения прорвало дамбу. Вода начала разливаться по местам захоронения, расположенным в двух километрах от населенного пункта.

Кыргызстан

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые


Кыргызстан накрыли дожди. Бишкек ночью заливало, днем будет сухо, повторные осадки синоптики прогнозируют к ночи. На юге республики также идут ливни.

Из-за обильных дождей река вышла из берегов в районе трассы Ош – Сары – Таш – Еркечтам. Вода залила участок дороги. Он временно закрыт. Там работают специальные службы и регулируют русло реки. Идет отвод и восстановление уровня воды. Также расчищены и другие затопленные участки дорожного полотна.

Беларусь

Жаркие дни не покидают Беларусь. В стране до 23 градусов тепла и переменная облачность. В отдельных районах днем прогнозируют грозы.

Солнце не оставляет равнодушными даже зверей Гродненского зоопарка. Медвежата Маша и Леша вовсю осваиваются в новом вольере. Даже успели погрызть декоративные насаждения. Сотрудники зоопарка решили порадовать косолапых и соорудили им качели. В ход пошла детская горка.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко и Алиев обсудили расширение связей в промышленности и сельском хозяйстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2024
Mir24.TV Belarus
17.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика