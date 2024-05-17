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Углубление партнерства: о чем договорились Лукашенко и Алиев?
17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие промышленности и сельского хозяйства стало главной темой переговоров Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Лидер Беларуси находится в Азербайджане с
«У нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем. Даже если бы услышал кто-то какие-то вопросы, они подумают, какие же у нас отношения: самые добрые, самые близкие. Мы как братья общаемся. Мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется», – отметил Александр Лукашенко.
Лидеры договорились наращивать общий потенциал. В Азербайджане на белорусскую технику высокий спрос. На совместном автозаводе уже выпустили больше 13 тысяч тракторов. Но интерес есть и к другим видам машин.
Углубление партнерства коснулось всех направлений: от транспорта до сельского хозяйства. Совместную работу начнут и в сфере минеральных удобрений. В восточном регионе в этом есть потребность. Теперь с помощью белорусских коллег комплексные удобрения будут производить внутри Азербайджана.
Азербайджан поднял планку товарооборота с Беларусью до миллиарда долларов. Перспективы большие, но выполнимые. Президенты подписали соответствующие соглашения, а министры – дорожные карты.
Первые итоги новых соглашений стороны подведут в ноябре. В это время в Баку состоится Конференция ООН по вопросам изменения климата. Президент Беларуси планирует принять в ней участие.
Минск, Баку и еще четыре города связали побратимские узы. Это не просто статус: теперь особое внимание получат совместные проекты в области городского планирования, жилищного хозяйства, науки, образования, спорта и туризма, а также других сфер.
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Лидер Беларуси находится в Азербайджане с государственным визитом.
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