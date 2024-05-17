Углубление партнерства: о чем договорились Лукашенко и Алиев?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие промышленности и сельского хозяйства стало главной темой переговоров Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Лидер Беларуси находится в Азербайджане с государственным визитом . Вместе с Ильхамом Алиевым уже согласовали и подписали документы о сотрудничестве двух стран, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



У резиденции Ильхама Алиева торжественная атмосфера. Александра Лукашенко встретила рота почетного караула. Звучал гимн Беларуси. Минск и Баку – друзья. Главная тема переговоров – углубление сотрудничества.

«Мы очень дорожим доверительным креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем, и думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга», – рассказал Ильхам Алиев.

«У нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем. Даже если бы услышал кто-то какие-то вопросы, они подумают, какие же у нас отношения: самые добрые, самые близкие. Мы как братья общаемся. Мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется», – отметил Александр Лукашенко.

Лидеры договорились наращивать общий потенциал. В Азербайджане на белорусскую технику высокий спрос. На совместном автозаводе уже выпустили больше 13 тысяч тракторов. Но интерес есть и к другим видам машин.

«Это не только техника МТЗ – совместное производство, но и совместное производство мазовской техники, пожарной техники, производство лифтового оборудования. Мы готовы вместе с азербайджанскими друзьями производить эту технику», – отметил Александр Лукашенко.

Углубление партнерства коснулось всех направлений: от транспорта до сельского хозяйства. Совместную работу начнут и в сфере минеральных удобрений. В восточном регионе в этом есть потребность. Теперь с помощью белорусских коллег комплексные удобрения будут производить внутри Азербайджана.

«У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион, а он колоссальный – Иран, Пакистан, Индия. Они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные», – рассказал Александр Лукашенко.

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