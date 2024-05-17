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Лукашенко и Алиев обсудили расширение связей в промышленности и сельском хозяйстве
17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Азербайджан развивают стратегические отношения. Об этом заявили главы государств Александр Лукашенко и Ильхам Алиев на встрече в Баку. Президент Беларуси находится с там
В повестке дня вопросы двустороннего взаимоотношения. Акцент – на расширении связей в сферах промышленности и сельского хозяйства, а также увеличении цифр двусторонней торговли. Перед расширенной встречей между двумя лидерами состоялся разговор в узком составе. Президенты обсудили региональные и международные вопросы. По итогам этих переговоров страны подпишут пакет двусторонних документов.
В Азербайджане растет спрос на белорусские тракторы и автомобили. На совместном для стран автозаводе уже выпустили больше 13 тысяч тракторов. Стороны готовы расширить эту кооперацию.
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Глава Беларуси приехал в Баку по приглашению президента Азербайджана.
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