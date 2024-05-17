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Лукашенко и Алиев обсудили расширение связей в промышленности и сельском хозяйстве

17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Алиев обсудили расширение связей в промышленности и сельском хозяйстве
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь и Азербайджан развивают стратегические отношения. Об этом заявили главы государств Александр Лукашенко и Ильхам Алиев на встрече в Баку. Президент Беларуси находится с там государственным визитом, передает «МИР 24».

«Мы очень дорожим доверительным креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем. Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга», – рассказал Ильхам Алиев.

«У нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем. Даже если бы услышал кто-то какие-то вопросы, они подумают, какие же у нас отношения: самые добрые, самые близкие. Мы как братья общаемся. Мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется», – отметил Александр Лукашенко.

В повестке дня вопросы двустороннего взаимоотношения. Акцент – на расширении связей в сферах промышленности и сельского хозяйства, а также увеличении цифр двусторонней торговли. Перед расширенной встречей между двумя лидерами состоялся разговор в узком составе. Президенты обсудили региональные и международные вопросы. По итогам этих переговоров страны подпишут пакет двусторонних документов.

В Азербайджане растет спрос на белорусские тракторы и автомобили. На совместном для стран автозаводе уже выпустили больше 13 тысяч тракторов. Стороны готовы расширить эту кооперацию.



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Глава Беларуси приехал в Баку по приглашению президента Азербайджана.
 
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