Международный пионерский слет прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше сотни пионеров Беларуси вступили в Республиканский союз молодежи. Церемония прошла на международном слете. За право попасть на него боролись более трех тысяч детей из Беларуси и России. Самых активных из них наградили, передает «МИР 24» Полина Бабук.



Попрощаться с пионерией приехали школьники со всех уголков республики. Елизавета Сувиженко мечтала попасть на слет. Целый год с друзьями участвовала в патриотических конкурсах и благотворительных акциях.

«Помощь семьям, пожилым людям. В основном помогаем вещами, продуктами, собираем одежду. У меня в школе сбор корма идет. Мы ездим в приют, помогаем животным», – рассказала ученица школы № 73 Гомеля Елизавета Сувиженко.

Среди лучших и Григорий Колодочкин. Он немного волнуется. Впервые в Минске. Со своей командой из Смоленской области представляет фотопроект. Он, по словам авторов, объединит молодых людей России и Беларуси.

«Беларусь и Россия представляют свои фотографии с разными пейзажами, конспектами из жизни Беларуси и России, живой природы, наших туристических мест, окрестностей. Все, что важно для истории», – рассказал участник «Движения первых» Григорий Колодочкин.

Задача слета – обмен опытом. Это должно улучшить качество работы пионерской организации.

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