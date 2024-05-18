Как прошел последний день государственного визита Лукашенко в Баку?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Техника, агрогородки и рабочие места – с этим Беларусь поможет Азербайджану. Президенты двух стран в пятницу посетили строящиеся азербайджанские города. У Александра Лукашенко последний день государственного визита. О каких еще проектах белорусский лидер договорился с Ильхамом Алиевым, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Первая точка на маршруте – Физули. Здесь строят новый аэропорт. Развивают инфраструктуру. В ближайшие несколько лет население города и окрестностей должно значительно вырасти.

«До сих пор у нас есть люди, которые живут в общежитиях. И поэтому мы их оттуда сюда переселяем. Мы до конца года планируем разместить до 20 тысяч человек. До конца 2026 года до 140 тысяч – это наш минимальный план», – отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Еще один строящийся город – Шуша. В этом году он объявлен культурной столицей исламского мира. Сейчас улицы и здания восстанавливают и обновляют. По ходу экскурсии президент Беларуси делился с азербайджанским коллегой хозяйскими советами.

«Надо тракторы брать. Мы повыбрасывали все машины специальные. Почему? Потому что он универсальный. Снег чистить, грузить. Но именно трактор! Потому что от уборки улиц до пахоты. А машина специальная, она только метёт улицы и все», – объяснил белорусский лидер.