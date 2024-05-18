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Как прошел последний день государственного визита Лукашенко в Баку?
18.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Техника, агрогородки и рабочие места – с этим Беларусь поможет Азербайджану. Президенты двух стран в пятницу посетили строящиеся азербайджанские города. У Александра Лукашенко последний день государственного визита. О каких еще проектах белорусский лидер договорился с Ильхамом Алиевым, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Первая точка на маршруте – Физули. Здесь строят новый аэропорт. Развивают инфраструктуру. В ближайшие несколько лет население города и окрестностей должно значительно вырасти.
Еще один строящийся город – Шуша. В этом году он объявлен культурной столицей исламского мира. Сейчас улицы и здания восстанавливают и обновляют. По ходу экскурсии президент Беларуси делился с азербайджанским коллегой хозяйскими советами.
«Надо тракторы брать. Мы повыбрасывали все машины специальные. Почему? Потому что он универсальный. Снег чистить, грузить. Но именно трактор! Потому что от уборки улиц до пахоты. А машина специальная, она только метёт улицы и все», – объяснил белорусский лидер.
Но советом Александр Лукашенко не ограничился. И подарил Шуше универсальную технику.
Беларусь и сама готова возводить объекты в Азербайджане. В планах построить населенный пункт. Агрогородок более чем на 400 семей. Это белорусский формат населенного пункта, где все включено: дома, социальные объекты, дороги. Восточный стиль совместят с белорусским колоритом.
Так у людей появится и жилье, и рабочие места. Кроме этого, рядом с населенным пунктом около полутора тысяч гектаров земли. Позже к проектировщикам подключатся аграрии. Они совместно разработают план использования этих земель. Будут развивать сельское хозяйство или строить заводы.
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Президенты двух стран в пятницу посетили строящиеся азербайджанские города.
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