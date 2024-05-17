Беларусь построит в Азербайджане агрогородок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь поможет Азербайджану с техникой, агрогородками и рабочими местами, об этом рассказал Александр Лукашенко в ходе своего государственного визита , передает «МИР 24».

Белорусский лидер осмотрел вместе с Ильхамом Алиевым город Физули. Лидеры двух стран посетили новый аэропорт и осмотрели инфраструктуру. Второй точкой маршрута стал город Шуша. В этом году это культурная столица исламского мира. Президент Беларуси подарил его жителям тракторы.

В возведении новых объектов Беларусь предлагает помочь Азербайджану не только техникой. В планах построить агрогородок более чем на 420 семей. Проект разработают белорусские архитекторы. В нем будут предусмотрены не только дома, но и социальные объекты.

«Это будут пробные объекты. Посмотрим, как у нас будет получаться. Думаю, что за ближайшие несколько месяцев мы разработаем и представим нашим коллегам из Азербайджана концепцию. Если все будет достаточно энергично, то к 2027 году мы уже зайдем широкими строительными силами», – рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Накануне состоялись переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Лидеры договорились о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, производстве лекарств и удобрений.