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Беларусь построит в Азербайджане агрогородок

17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь построит в Азербайджане агрогородок
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь поможет Азербайджану с техникой, агрогородками и рабочими местами, об этом рассказал Александр Лукашенко в ходе своего государственного визита, передает «МИР 24».

Белорусский лидер осмотрел вместе с Ильхамом Алиевым город Физули. Лидеры двух стран посетили новый аэропорт и осмотрели инфраструктуру. Второй точкой маршрута стал город Шуша. В этом году это культурная столица исламского мира. Президент Беларуси подарил его жителям тракторы.

В возведении новых объектов Беларусь предлагает помочь Азербайджану не только техникой. В планах построить агрогородок более чем на 420 семей. Проект разработают белорусские архитекторы. В нем будут предусмотрены не только дома, но и социальные объекты.

«Это будут пробные объекты. Посмотрим, как у нас будет получаться. Думаю, что за ближайшие несколько месяцев мы разработаем и представим нашим коллегам из Азербайджана концепцию. Если все будет достаточно энергично, то к 2027 году мы уже зайдем широкими строительными силами», – рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Накануне состоялись переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Лидеры договорились о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, производстве лекарств и удобрений.



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Проект разработают белорусские архитекторы. В нем будут предусмотрены не только дома, но и социальные объекты.
 
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