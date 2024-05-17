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Беларусь построит в Азербайджане агрогородок
17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь поможет Азербайджану с техникой, агрогородками и рабочими местами, об этом рассказал Александр Лукашенко в ходе своего
Белорусский лидер осмотрел вместе с Ильхамом Алиевым город Физули. Лидеры двух стран посетили новый аэропорт и осмотрели инфраструктуру. Второй точкой маршрута стал город Шуша. В этом году это культурная столица исламского мира. Президент Беларуси подарил его жителям тракторы.
В возведении новых объектов Беларусь предлагает помочь Азербайджану не только техникой. В планах построить агрогородок более чем на 420 семей. Проект разработают белорусские архитекторы. В нем будут предусмотрены не только дома, но и социальные объекты.
Накануне состоялись переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Лидеры договорились о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, производстве лекарств и удобрений.
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Проект разработают белорусские архитекторы. В нем будут предусмотрены не только дома, но и социальные объекты.
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