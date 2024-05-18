Можно только то, что разрешено? Какие вопросы появились у юриста к обновленным перечням видов деятельности ИП, самозанятых и ремесленников

Источник материала: ProBusiness





15 мая, как и было обещано, на общественное обсуждение вынесли проекты перечней видов деятельности для ИП, «самозанятых» и ремесленников. Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев сделал для «Про бизнес» краткий обзор обсуждаемых документов.

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

Перечень видов деятельности для ИП

— Индивидуальные предприниматели теперь смогут осуществлять только те виды деятельности, которые попадут в перечень. Ранее подход был иным — можно было осуществлять любой вид деятельности, кроме тех, которые можно было осуществлять исключительно юрлицам.

Перечень видов деятельности для ИП довольно большой. Пересказывать его не буду. Думаю, проще будет каждому заглянуть в него , чтобы понять, попал ваш вид деятельности в перечень или нет.

Но отмечу, что, по сравнению с проектом перечня, который был обнародован в июне 2023 года , теперешний значительно расширили.

Из того, чего не было в перечне в прошлом году, теперь есть:

аренда легковых автомобилей с водителем;

прочие перевозки пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении;

аренда;

юридические услуги;





турагентская деятельность;

прочие виды образования, не включенные в другие группировки;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления.

Есть в перечне также розничная торговля (те, кто продает в розницу на маркетплейсах, пока могут выдохнуть) и реклама.

А вот оптовой торговли по-прежнему нет.

Перечень видов деятельности для «самозанятых»

В отношении этого перечня революции (включения в него всех видов деятельности, кроме лицензируемых) не произошло. Что-то удалили, что-то добавили, какие-то пункты подкорректировали.

Из перечня видов деятельности для «самозанятых» исключили:

ремесленную деятельность как единое понятие (но при этом включили отдельными пунктами работы, которые ее составляли;

агроэкотуризм;

предоставление в аренду имущества (осталась только аренда недвижимости, а также развлекательного и спортивного оборудования).

В перечень добавлены:

стрижка деревьев и кустарников;

выполнение для потребителей заготовки дровяной древесины;

укладка тротуарной плитки;

деятельность по сурдопереводу;

постродакшн, компьютерная графика, мультипликация;

художественное и литературное творчество;

деятельность, осуществляемая по заказам потребителей и связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

деятельность по уборке от снега и льда.

Также некоторые виды деятельности откорректированы. В «производство одежды и обуви» добавлена фраза «по заказам потребителей». Согласно примечанию, для целей настоящего перечня под потребителем понимается физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Курьерская деятельность заменена на «деятельность по доставке товаров на дом». Последняя, исходя из примечания, не предполагает приема оплаты за доставленные товары в пользу третьих лиц.

В примечании к перечню конкретизировали, что понимается под репетиторством — консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию. Раньше этот момент вызывал много споров.





Также вызывала дискуссии возможность сдавать в аренду объекты недвижимости с уплатой НПД. Теперь норма про сдачу в аренду недвижимости конкретизирована — с уплатой НПД можно предоставлять в аренду один объект (часть одного объекта) недвижимого имущества одному юридическому или физическому лицу, в том числе осуществляющему индивидуальную предпринимательскую деятельность, на основании последовательно заключаемых договоров аренды (кроме имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается законодательными актами).

Правда, не уточнено, в течение какого срока: в течение года, в один момент времени или вообще. Было бы неплохо этот момент также прямо прописать, чтобы снять возможные вопросы.

И, наконец, конкретизирована норма про НПД «для фрилансеров» — выполнение работ (оказание услуг) по заказам иных физических лиц, в том числе осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность, и (или) организаций вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика, с использованием для выполнения таких работ (оказания таких услуг) и передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг) сети Интернет (добавлено — если такая деятельность не подлежит государственной аккредитации на право осуществление деятельности по развитию физической культуры и спорта).

И это уточнение также вызывает вопросы. Ранее МНС разъясняло, что при оказании услуг через сеть Интернет НПД нельзя применять, если соответствующий вид деятельности требует ИП/юрлица, подлежит лицензированию / сертификации / аккредитации и т.д. Сейчас в откорректированную норму добавили лишь ограничение для государственной аккредитации на право осуществление деятельности по развитию физической культуры и спорта.

Соответственно, возникает вопрос, как это понимать: как то, что иные ограничения в норму заложить забыли, или как то, что иные ограничения теперь действовать не будут, и НПД при оказании услуг через Интернет смогут применять все, кроме фитнес-тренеров?

Поживем — увидим. Либо этот пункт до принятия перечня дополнительно откорректируют, либо после принятия МНС, как обычно, будет разъяснять эти вопросы своими письмами.





Перечень видов ремесленной деятельности

Перечень видов ремесленной деятельности в проекте сокращен до 4 позиций:

1. Изготовление и ремонт:

глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;

гужевых повозок, саней и детских санок;

изделий, выполненных в лоскутной технике;

и т.п.

2. Изготовление пряжи.

3. Кузнечное дело.

4. Художественная обработка и роспись изделий из дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры, предоставленных потребителем.

Остальные виды деятельности, ранее относившейся к ремесленной, как я указывал выше, перенесены в перечень видов деятельности для «самозанятых».