|
Одна из компаний владельца «Острова чистоты» подала на ликвидацию. Что сейчас об этом известно
18.05.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Согласно данным из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 15 мая 2024 года ООО «Производственная компания Ромакс» (входит в группу компаний «Ромакс», которой принадлежит в том числе сеть «Остров чистоты») находится в процессе ликвидации,
Пока же известно, что в феврале 2024 года
Первый квартал 2024 года у ООО «Производственная компания Ромакс» прошел с убытками. Как
Новостью о ликвидации ООО «Производственная компания Ромакс» также обеспокоила инвесторов, которые покупали облигации и токены от «Острова частоты». В профильных телеграм-каналах (
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 15 мая 2024 года ООО «Производственная компания Ромакс»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)