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Одна из компаний владельца «Острова чистоты» подала на ликвидацию. Что сейчас об этом известно

18.05.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Согласно данным из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 15 мая 2024 года ООО «Производственная компания Ромакс» (входит в группу компаний «Ромакс», которой принадлежит в том числе сеть «Остров чистоты») находится в процессе ликвидации, сообщает инвестиционная компания «Айгенис». Также в ликвидации находятся другие предприятия из группы компаний «Ромакс»: ООО «ЗападХимСервис», ООО «ЗападХимИнвест», ООО «Торговая компания Ромакс» и Частное предприятие «ЗападХимТорг». Однако на момент выхода новости на сайте ЕГР был сбой, поэтому перепроверить информацию не удалось. Сейчас портал «Про бизнес» следит за ситуацией и запросил официальный комментарий от руководства группы компаний «Ромакс».

Пока же известно, что в феврале 2024 года в эксклюзивном интервью нашему изданию основатель группы компаний «Ромакс», в которую входит и сеть «Остров чистоты и вкуса», Виктор Ромук, рассказал, что происходит с его бизнесом. Речь шла о проблемах, которые предприниматель уже несколько месяцев старался решить через оптимизацию — сокращение количества магазинов. Спустя 2 месяца у группы компаний появилась надежда на выход из кризиса и дальнейшее развитие — для этого руководство решило отдать часть магазинов под франшизу, а также продать фармацевтический бизнес. Кроме того, Виктор Ромук утверждал, что найден инвестор, с помощью которого удастся дальше спокойно развивать остальные компании группы.


Виктор Ромук.

Первый квартал 2024 года у ООО «Производственная компания Ромакс» прошел с убытками. Как сообщает издание Sputnik, если в январе-марте 2023 года была чистая прибыль 469 тысяч рублей, то теперь есть чистый убыток в 266 тысяч.

Новостью о ликвидации ООО «Производственная компания Ромакс» также обеспокоила инвесторов, которые покупали облигации и токены от «Острова частоты». В профильных телеграм-каналах (например, здесь) уже обсуждают, как лучше поступить в этой ситуации.

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Согласно данным из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 15 мая 2024 года ООО «Производственная компания Ромакс»...
 
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