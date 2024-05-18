Семейный фестиваль «Вместе» стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин организовал семейный фестиваль «Вместе». Участники приехали со всей республики, передает телеканал «МИР 24».

Интерактивные площадки, дискотека, экскурсии. Программа мероприятия насыщенная. Но главное событие творческий конкурс. На большой сцене оригинальные номера представят около 20 активных семей из разных регионов страны. По итогам которого, все участники получат дипломы и призы.

«Решили, что это будет двухдневный фестиваль, потому то очень хочется, чтобы это не закончилось показом творческих номеров, но чтобы у семей была возможность друг с другом познакомиться и пообщаться. Чтобы это была площадка для коммуникаций», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Такие мероприятия, которые мы проводим по поддержке семей, воспитывающих детей, по той политике, которая проводится в нашей стране, по демографической безопасности, то, что определено Всебелорусским народным собранием как счастливая семья, конечно, находит свой отклик в нашем обществе. Семейные ценности, традиции, по которым живет белорусский народ, уже перенимают многие», –подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

В Беларуси проживает более 2,5 миллионов семей. Из них больше 120 тысяч – многодетные.



