Искусственный интеллект будет следить за лихачами на электросамокатах в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске за лихачами на двухколесном транспорте будут следить сами электросамокаты. Для этого в них встроили систему искусственного интеллекта. Она будет фиксировать поездки вдвоем, передает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Павел Ходарович – аккуратный водитель. На самокат пассажиров не берет. Признается: был такой опыт, но решил придерживаться правил, пока не случилось аварии.

«Пару раз понравилось. Потом понял: если нужно резко затормозить, в два раза больше веса, самокат улетает, может перевернуться. Поворачивать – это вообще отдельная тема вдвоем. Все-таки удобнее взять два самоката и чувствовать себя лучше», – рассказал Павел Ходарович.

Парные поездки на электросамокате в стране строго запрещены. Нарушителям грозят штрафы до 120 белорусских рублей (три тысячи российских). Раньше поймать лихачей было непросто. Теперь за соблюдением правил будет следить система «Антитандем». Она встроена в двухколесный транспорт.

«Когда система распознает, что на самокате едут двое, она начнет замедляться для того, чтобы снизить скорость до приемлемой. Придет сообщение, чтобы они не ехали вдвоем. Если будут такие случаи несколько раз появляться на одном пользователе, то аккаунт будет блокироваться на какое-то время», – рассказал заместитель директора кикшерингвой компании Александр Каледа.

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