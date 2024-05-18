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Работа с персональными данными: важное для собственников, топ-менеджеров

18.05.2024 21:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото: probusness.io
Фото: probusness.io

Мы собираем данные клиентов, партнеров, подрядчиков для анализа, предоставления услуг, оптимизации бизнес-процессов и других задач. Мы заключаем договоры, обмениваемся контактами, храним телефоны и адрес электронных ящиков в excel-таблицах и crm-системах. 

Важно правильно работать с персональными  данными, осознавать риски нарушения законодательства и привлечения к ответственности, предупреждать совершение ошибок.  22 мая  Клуб Про бизнес проводит тематическую встречу. Тема — «Работа с персональными данными: важное для собственников и топ-менеджеров»

⏱️ 19:00 —21:00. Регистрация с 18:40

🏠 БЦ «Кампус»,  2-й этаж (ул. Я. Коласа, д. 73, корпус 3)

🖇️ Что вас ждет:

  • Поделимся примерами и случаями из бизнес-практики по работе с переданными;
  • Обсудим ошибки внедрения мер защиты в бизнес-процессы;
  • Расскажем про нарушения, которые выявляет контролирующий орган при проверках, и поделимся, как их предотвратить.

🔝 Спикеры —  Кирилл Лаптев, партнер юридической фирмы Anischenko Laptev член Консультативного совета при Национальном центре защиты персональных данных (регулирующий орган)


Владислав Жавнерчик, Data Protection Officer (специалист по внутреннему контролю за обработкой персданных) hoster.by


⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Партнер Клуба:


Ждем вас 18 апреля!

 
 
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Мы собираем данные клиентов, партнеров, подрядчиков для анализа, предоставления услуг, оптимизации бизнес-процессов и других задач. Мы заключаем договоры,...
 
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