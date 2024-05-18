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Работа с персональными данными: важное для собственников, топ-менеджеров
18.05.2024 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы собираем данные клиентов, партнеров, подрядчиков для анализа, предоставления услуг, оптимизации бизнес-процессов и других задач. Мы заключаем договоры, обмениваемся контактами, храним телефоны и адрес электронных ящиков в excel-таблицах и crm-системах.
Важно правильно работать с персональными данными, осознавать риски нарушения законодательства и привлечения к ответственности, предупреждать совершение ошибок. 22 мая
⏱️ 19:00 —21:00. Регистрация с 18:40
🏠 БЦ «Кампус», 2-й этаж (ул. Я. Коласа, д. 73, корпус 3)
🖇️ Что вас ждет:
🔝 Спикеры — Кирилл Лаптев, партнер юридической фирмы Anischenko Laptev член Консультативного совета при Национальном центре защиты персональных данных (регулирующий орган)
Владислав Жавнерчик, Data Protection Officer (специалист по внутреннему контролю за обработкой персданных) hoster.by
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Ждем вас 18 апреля!
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Мы собираем данные клиентов, партнеров, подрядчиков для анализа, предоставления услуг, оптимизации бизнес-процессов и других задач. Мы заключаем договоры,...
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