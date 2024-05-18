Головченко оценил работу китайско-белорусского индустриального парка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси посетил китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Роман Головченко оценил освоение территории комплекса и наметил будущие шаги его развития, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Высокотехнологичные гиропланы и дроны и поля удобрят, и доставят любой груз. Приземлиться такой аппарат сможет даже в затрудненные точке. Это совместный проект белорусских и китайских ученых. Приоритет – маневренность и универсальность в работе.

«В этом есть интерес многих министерств, ведомств, отраслей, служб – и пограничной службы, и где-то медицинской, и лесного хозяйства. Если надо что-то срочно куда-то доставить. Например, больного в больницу», – пояснил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Это не единичные экземпляры. Производство уже налажено. Зарубежные покупатели отмечают: совместные технологии опередили не только рынок, но и время. Таких разработок в индустриальном парке сотни – от IT-проектов до крупных промышленных. Резидентов со всего мира привлекают хорошие условия.

«Нигде в Европе таких условий ведения бизнеса они не получат. Соответственно, издержки здесь даже на открытие нового производства существенно ниже, чем в любой другой точке Европы», – отметил Головченко.

Первый этап освоения индустриального парка «Великий камень» завершен. Площади на новые проекты уже отведены. Теперь важно приумножить все, что было сделано.

«Мы должны этот проект превратить в спутник нашей столицы, города Минска. Умный город, красивый город, экологически чистый, а самое главное – высокотехнологичный. Количество проектов должно увеличиться в разы», – подчеркнул глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко.

Инвестиции в индустриальный парк уже составляют почти миллиард долларов, а сам «Великий камень» для страны уже многократно окупился. Только за счет налогов парк вернул в бюджет страны в три раза больше, чем было затрачено.