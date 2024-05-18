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Головченко оценил работу китайско-белорусского индустриального парка
18.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси посетил китайско-белорусский
Высокотехнологичные гиропланы и дроны и поля удобрят, и доставят любой груз. Приземлиться такой аппарат сможет даже в затрудненные точке. Это совместный проект белорусских и китайских ученых. Приоритет – маневренность и универсальность в работе.
Это не единичные экземпляры. Производство уже налажено. Зарубежные покупатели отмечают: совместные технологии опередили не только рынок, но и время. Таких разработок в индустриальном парке сотни – от IT-проектов до крупных промышленных. Резидентов со всего мира привлекают хорошие условия.
Первый этап освоения индустриального парка «Великий камень» завершен. Площади на новые проекты уже отведены. Теперь важно приумножить все, что было сделано.
Инвестиции в индустриальный парк уже составляют почти миллиард долларов, а сам «Великий камень» для страны уже многократно окупился. Только за счет налогов парк вернул в бюджет страны в три раза больше, чем было затрачено.
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Инвестиции в проект уже составляют почти миллиард долларов, хотя для страны он уже многократно окупился.
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