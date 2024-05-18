ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Головченко оценил работу китайско-белорусского индустриального парка

18.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко оценил работу китайско-белорусского индустриального парка
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси посетил китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Роман Головченко оценил освоение территории комплекса и наметил будущие шаги его развития, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Высокотехнологичные гиропланы и дроны и поля удобрят, и доставят любой груз. Приземлиться такой аппарат сможет даже в затрудненные точке. Это совместный проект белорусских и китайских ученых. Приоритет – маневренность и универсальность в работе.

«В этом есть интерес многих министерств, ведомств, отраслей, служб – и пограничной службы, и где-то медицинской, и лесного хозяйства. Если надо что-то срочно куда-то доставить. Например, больного в больницу», – пояснил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Это не единичные экземпляры. Производство уже налажено. Зарубежные покупатели отмечают: совместные технологии опередили не только рынок, но и время. Таких разработок в индустриальном парке сотни – от IT-проектов до крупных промышленных. Резидентов со всего мира привлекают хорошие условия.

«Нигде в Европе таких условий ведения бизнеса они не получат. Соответственно, издержки здесь даже на открытие нового производства существенно ниже, чем в любой другой точке Европы», – отметил Головченко.

Первый этап освоения индустриального парка «Великий камень» завершен. Площади на новые проекты уже отведены. Теперь важно приумножить все, что было сделано.

«Мы должны этот проект превратить в спутник нашей столицы, города Минска. Умный город, красивый город, экологически чистый, а самое главное – высокотехнологичный. Количество проектов должно увеличиться в разы», – подчеркнул глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко.

Инвестиции в индустриальный парк уже составляют почти миллиард долларов, а сам «Великий камень» для страны уже многократно окупился. Только за счет налогов парк вернул в бюджет страны в три раза больше, чем было затрачено.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестиции в проект уже составляют почти миллиард долларов, хотя для страны он уже многократно окупился.
 
Новости дня
Новости разные
 
Искусственный интеллект будет следить за лихачами на электросамокатах в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2024
Mir24.TV Belarus
18.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика