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Арина Соболенко уступила Иге Свентек в финале турнира WTA в Риме

19.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В финале турнира WTA в Риме польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, передает «МИР 24».

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3.

Таким образом, первая ракетка мира завоевала свой четвертый титул WTA в сезоне и 21-й в карьере. Всего спортсменки провели друг против друга 11 матчей, трижды побеждала Соболенко.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев победил в третьем круге турнира АТР в Риме. Он обыграл серба Хамада Меджедовича со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.



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Встреча продолжалась 1 час 30 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3.
 
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