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Арина Соболенко уступила Иге Свентек в финале турнира WTA в Риме
19.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В финале турнира WTA в Риме польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, передает «МИР 24».
Встреча продолжалась 1 час 30 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3.
Таким образом, первая ракетка мира завоевала свой четвертый титул WTA в сезоне и 21-й в карьере. Всего спортсменки провели друг против друга 11 матчей, трижды побеждала Соболенко.
Ранее российский теннисист
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Встреча продолжалась 1 час 30 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3.
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