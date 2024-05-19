Арина Соболенко уступила Иге Свентек в финале турнира WTA в Риме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В финале турнира WTA в Риме польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, передает «МИР 24».

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3.

Таким образом, первая ракетка мира завоевала свой четвертый титул WTA в сезоне и 21-й в карьере. Всего спортсменки провели друг против друга 11 матчей, трижды побеждала Соболенко.