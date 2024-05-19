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Как зарабатывать и «не париться», что опять с «Островом чистоты» и почему муж с женой — хорошие партнеры: новости бизнеса за 13-19 мая 2024 года

19.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Обсуждение перечня видов деятельности, индийский ресторан и первый капитал в «Дом 2». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Одна из компаний владельца «Острова чистоты» подала на ликвидацию. Собрали, что об этом известно.

Появился проект перечня видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников. Идет его обсуждение. И уже появилось немало вопросов.

А здесь собрали примеры того, как эйджизм стал проблемой на рынке труда.

Полезное для бизнеса

Вячеслав Волков, международный эксперт и тату-мастер, начал карьеру 11 лет назад в России. Он так проникся своим ремеслом, что смог сделать из этого бизнес. Мало того — этот бизнес стал семейным. Больше 7 лет он работает в тандеме со своей женой Анастасией. Теперь они проводят коллаборации с известными тату-салонами и выступают судьями на соревнованиях. Супруги рассказали «Про бизнес» о том, какие есть трудности в сфере тату и как им помогает работа в паре.

Истории бизнеса

По словам столичного предпринимателя и профессионального пар-мастера Юрия Смагулова, «для любого гостя баня — это прекрасное средство для снятия нервного напряжения, стресса, ведь она вызывает у человека ощущения радости, оптимизма и дает заряд положительных эмоций». Но с другой стороны, быть владельцем банного бизнеса — значит «запариваться» не только во время банных сеансов. Постоянные расходы на обновление инфраструктуры, сложности с поиском персонала и высокие требования к сервису — это лишь малая часть типичной головной боли в этой нише. Встретились с владельцем банного комплекса «Пятница», чтобы узнать его непростую историю в предпринимательстве и поговорить о внутрянке этого бизнеса.

Каран Парах — владелец индийского ресторана «Масала» в районе Немиги. Мужчина приехал в Беларусь около десяти лет назад, не зная ни русского языка, ни местных законов, и стал работать над открытием своего заведения. Узнали, каково это — делать бизнес в другой стране.

Компания Strong Print занимается печатью принтов для крупнейших оптовых клиентов в Беларуси более 5 лет. Ее владелец Андрей Денисов начинал с одного пресса стоимостью в 500 BYN, а сейчас вырос более, чем в 100 раз. Большую роль в жизни предпринимателя сыграло популярное телевизионное шоу «Дом 2», благодаря которому парень смог собрать первую большую сумму денег и прокачать личный бренд. Андрей рассказал о съемках в «Дом 2», попытках выйти на Wildberries, открытии своего бизнеса и о том, как переход из ИП в юридическое лицо скажется на нем.

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Обсуждение перечня видов деятельности, индийский ресторан и первый капитал в «Дом 2». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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