Источник материала: ProBusiness





Обсуждение перечня видов деятельности, индийский ресторан и первый капитал в «Дом 2». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Одна из компаний владельца «Острова чистоты» подала на ликвидацию. Собрали , что об этом известно.

Появился проект перечня видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников. Идет его обсуждение . И уже появилось немало вопросов .

А здесь собрали примеры того, как эйджизм стал проблемой на рынке труда.

Полезное для бизнеса

Вячеслав Волков, международный эксперт и тату-мастер, начал карьеру 11 лет назад в России. Он так проникся своим ремеслом, что смог сделать из этого бизнес. Мало того — этот бизнес стал семейным. Больше 7 лет он работает в тандеме со своей женой Анастасией. Теперь они проводят коллаборации с известными тату-салонами и выступают судьями на соревнованиях. Супруги рассказали «Про бизнес» о том, какие есть трудности в сфере тату и как им помогает работа в паре.

Истории бизнеса

По словам столичного предпринимателя и профессионального пар-мастера Юрия Смагулова, «для любого гостя баня — это прекрасное средство для снятия нервного напряжения, стресса, ведь она вызывает у человека ощущения радости, оптимизма и дает заряд положительных эмоций». Но с другой стороны, быть владельцем банного бизнеса — значит «запариваться» не только во время банных сеансов. Постоянные расходы на обновление инфраструктуры, сложности с поиском персонала и высокие требования к сервису — это лишь малая часть типичной головной боли в этой нише. Встретились с владельцем банного комплекса «Пятница», чтобы узнать его непростую историю в предпринимательстве и поговорить о внутрянке этого бизнеса.

Каран Парах — владелец индийского ресторана «Масала» в районе Немиги. Мужчина приехал в Беларусь около десяти лет назад, не зная ни русского языка, ни местных законов, и стал работать над открытием своего заведения. Узнали , каково это — делать бизнес в другой стране.