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Как зарабатывать и «не париться», что опять с «Островом чистоты» и почему муж с женой — хорошие партнеры: новости бизнеса за 13-19 мая 2024 года
19.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Обсуждение перечня видов деятельности, индийский ресторан и первый капитал в «Дом 2». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Одна из компаний владельца «Острова чистоты» подала на ликвидацию.
Появился проект перечня видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников. Идет его
А
Полезное для бизнеса
Вячеслав Волков, международный эксперт и тату-мастер, начал карьеру 11 лет назад в России. Он так проникся своим ремеслом, что смог сделать из этого бизнес. Мало того — этот бизнес стал семейным. Больше 7 лет он работает в тандеме со своей женой Анастасией. Теперь они проводят коллаборации с известными тату-салонами и выступают судьями на соревнованиях. Супруги
Истории бизнеса
По словам столичного предпринимателя и профессионального пар-мастера Юрия Смагулова, «для любого гостя баня — это прекрасное средство для снятия нервного напряжения, стресса, ведь она вызывает у человека ощущения радости, оптимизма и дает заряд положительных эмоций». Но с другой стороны, быть владельцем банного бизнеса — значит «запариваться» не только во время банных сеансов. Постоянные расходы на обновление инфраструктуры, сложности с поиском персонала и высокие требования к сервису — это лишь малая часть типичной головной боли в этой нише. Встретились с владельцем банного комплекса «Пятница», чтобы узнать его
Каран Парах — владелец индийского ресторана «Масала» в районе Немиги. Мужчина приехал в Беларусь около десяти лет назад, не зная ни русского языка, ни местных законов, и стал работать над открытием своего заведения.
Компания Strong Print занимается печатью принтов для крупнейших оптовых клиентов в Беларуси более 5 лет. Ее владелец Андрей Денисов начинал с одного пресса стоимостью в 500 BYN, а сейчас вырос более, чем в 100 раз. Большую роль в жизни предпринимателя сыграло популярное телевизионное шоу «Дом 2», благодаря которому парень смог собрать первую большую сумму денег и прокачать личный бренд. Андрей
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Как зарабатывать и «не париться», что опять с «Островом чистоты» и почему муж с женой — хорошие партнеры: новости бизнеса за 13-19 мая 2024 года
Обсуждение перечня видов деятельности, индийский ресторан и первый капитал в «Дом 2». Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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