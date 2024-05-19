Дельфин выпрыгнул из воды в зал в минском дельфинарии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дельфин выпрыгнул из бассейна в зрительский зал дельфинарии Минска. Видео со спасением животного появилось в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, как несколько мужчин собираются вокруг дельфина и подкладывают под него покрывало. Спасательная операция заняла чуть больше минуты. Видео стало вирусным и собрало множество комментариев. Большинство интернет-пользователей переживало за животное.