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Дельфин выпрыгнул из воды в зал в минском дельфинарии
19.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дельфин выпрыгнул из бассейна в зрительский зал дельфинарии Минска. Видео со спасением животного появилось в социальных сетях.
На кадрах ролика видно, как несколько мужчин собираются вокруг дельфина и подкладывают под него покрывало. Спасательная операция заняла чуть больше минуты. Видео стало вирусным и собрало множество комментариев. Большинство интернет-пользователей переживало за животное.
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Млекопитающее быстро вернули в воду. Спасательная операция заняла чуть больше минуты.
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