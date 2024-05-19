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Дельфин выпрыгнул из воды в зал в минском дельфинарии

19.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дельфин выпрыгнул из бассейна в зрительский зал дельфинарии Минска. Видео со спасением животного появилось в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, как несколько мужчин собираются вокруг дельфина и подкладывают под него покрывало. Спасательная операция заняла чуть больше минуты. Видео стало вирусным и собрало множество комментариев. Большинство интернет-пользователей переживало за животное.

Ранее приморские сапсерферы спасли детеныша косатки. Его прибило к побережью на острове Русский. Один из мужчин взял животное на руки и отнес подальше в море.



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Теги: Минск
 
 
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Млекопитающее быстро вернули в воду. Спасательная операция заняла чуть больше минуты.
 
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