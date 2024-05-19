Международный пионерский слет провели в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День пионерской дружбы. Современная организация белорусских пионеров была создана на излете советской эпохи, в далеком уже 1990 году.

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С каждым днем движение пополняют активными и талантливыми ребятами. Они носят красно-зеленые галстуки и нагрудные значки «всегда готов». В стране 620 тысяч пионеров. Как и десятилетия назад, они несут вахты памяти, поют песни у костра, играют в «Зарницу» и продолжают дело советских «тимуровцев», помогая тем, кто в этом нуждается. Самые инициативные пионеры становятся лидерами своих дружин, в этом году 120 активистов со всей страны пригласили на международный слет в Минск . В торжественной обстановке их приняли в Республиканский союз молодежи. На церемонии побывала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

В белых рубашках, с идеальной осанкой. Попрощаться с пионерией приехали школьники со всех уголков республики. Елизавета Сувиженко мечтала попасть на слет. Целый год с друзьями участвовала в патриотических конкурсах и благотворительных акциях.

«Помощь семьям, пожилым людям. В основном помогаем вещами, продуктами, собираем одежду. Сейчас у меня в школе сбор корма идет. И мы ездим в приют, помогаем животным», – рассказала ученица школы № 73 Гомеля Елизавета Сувиженко.

Среди лучших и Григорий Колодочкин. Он немного волнуется. Впервые в Минске. Со своей командой из Смоленской области представляет фотопроект. Он, по словам авторов, объединит молодых людей России и Беларуси.

«Беларусь и Россия представляют свои фотографии с разными пейзажами, конспектами из жизни Беларуси и России, живой природы, наших туристических мест, окрестностей. Все, что важно для истории», – рассказал участник «Движения первых» Григорий Колодочкин.

Задача слета – обмен опытом. Это должно улучшить качество работы пионерской организации.

«Они уже все победители. Они представляют свои регионы. И мы будем убеждены и надеяться, что эти проекты в скором будущем воплотятся во блага нашей страны», –отметил начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Виктор Довнар.

Новизна, творческий подход и польза для страны. Это главные критерии оценки судЕй. Самые лучшие проекты будут реализованы. А пока их авторов наградили почетными грамотами.