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Международный пионерский слет провели в Минске
19.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День пионерской дружбы. Современная организация белорусских
С каждым днем движение пополняют активными и талантливыми ребятами. Они носят красно-зеленые галстуки и нагрудные значки «всегда готов». В стране 620 тысяч пионеров. Как и десятилетия назад, они несут вахты памяти, поют песни у костра, играют в «Зарницу» и продолжают дело советских «тимуровцев», помогая тем, кто в этом нуждается. Самые инициативные пионеры становятся лидерами своих дружин, в этом году 120 активистов со всей страны пригласили на международный слет в Минск . В торжественной обстановке их приняли в Республиканский союз молодежи. На церемонии побывала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
В белых рубашках, с идеальной осанкой. Попрощаться с пионерией приехали школьники со всех уголков республики. Елизавета Сувиженко мечтала попасть на слет. Целый год с друзьями участвовала в патриотических конкурсах и благотворительных акциях.
Среди лучших и Григорий Колодочкин. Он немного волнуется. Впервые в Минске. Со своей командой из Смоленской области представляет фотопроект. Он, по словам авторов, объединит молодых людей России и Беларуси.
«Беларусь и Россия представляют свои фотографии с разными пейзажами, конспектами из жизни Беларуси и России, живой природы, наших туристических мест, окрестностей. Все, что важно для истории», – рассказал участник «Движения первых» Григорий Колодочкин.
Задача слета – обмен опытом. Это должно улучшить качество работы пионерской организации.
Новизна, творческий подход и польза для страны. Это главные критерии оценки судЕй. Самые лучшие проекты будут реализованы. А пока их авторов наградили почетными грамотами.
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В этом году на мероприятие пригласили 120 активистов со всей страны. В торжественной обстановке их приняли в Республиканский союз молодежи.
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