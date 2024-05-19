Любители бега пробежали полумарафон в столицах стран Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К традиционному полумарафону уже второй год подряд присоединяются любители здорового образа жизни из стран Содружества. Как проходил забег в столицах соседних государств, узнали корреспонденты «МИР 24».

Любители бега из Еревана второй год подряд присоединились к международному полумарафону. В этот раз в забеге участвует более тысячи человек. Попробовать свои силы может каждый: никаких ограничений нет.

В столице Армении полумарафон «Забег героев» стартовал с площади Республики и проходит по центральным улицам. Забег – на четыре дистанции. Дети до 12 лет преодолеют километр, расстояние для ребят до 16 лет – пять километров, те, кто старше, пробегут 10 километров, а дистанция для взрослых 21 километр.

«Впервые участвую в забеге. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь легкой атлетикой и велоспортом. Для меня важна не столько победа, сколько возможность доказать самому себе, что могу пробежать столь длинную дистанцию», – рассказал участник полумарафона Гурген Манукян.

Завершится забег там же, откуда и начался, – на главной площади Республики. Победители и призеры получат медали, дипломы и памятные подарки.

Минск тоже на старте. В марафонах участвуют любители бега всех уровней подготовки . А результаты каждого спортсмена для точности измеряются с помощью спецоборудования. Самому молодому атлету пять лет. Он попробует себя в забеге на километр.

Беларусь присоединяется к международному марафону второй год подряд. В этот раз в забегах приняли участие полторы тысячи человек. И не только из Беларуси, но и из Китая, Казахстана, России и других стран. Победителям – подарки.