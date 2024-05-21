Белорусы несут цветы и свечи к посольству Ирана в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иран благодарен белорусскому народу за поддержку, заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алиреза Санеи.

Белорусы собрались у посольства Ирана в Минске, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и ряда высокопоставленных руководителей. К портрету иранского лидера принесли цветы, лампады и свечи. Возложили их в полной тишине.

«Мы верим, что страны познают своих друзей именно в таких трудных ситуациях. Хочу отметить, что не будет никаких изменений в наших планах сотрудничества с другими странами и партнерами, в том числе и с Республикой Беларусь. Мы будем реализовывать договоренности, может быть даже в большей мере, чем ранее», – отметил Алиреза Санеи.

Соболезнования выразил и Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси известие о гибели Эбрахима Раиси восприняли с глубокой скорбью. Слова поддержки он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, родственникам погибших и всему иранскому народу.