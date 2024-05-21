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Белорусы несут цветы и свечи к посольству Ирана в Минске
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Иран благодарен белорусскому народу за поддержку, заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алиреза Санеи.
Белорусы собрались у посольства Ирана в Минске, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и ряда высокопоставленных руководителей. К портрету иранского лидера принесли цветы, лампады и свечи. Возложили их в полной тишине.
Соболезнования выразил и Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси известие о гибели Эбрахима Раиси восприняли с глубокой скорбью. Слова поддержки он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, родственникам погибших и всему иранскому народу.
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Иран благодарен белорусскому народу за поддержку, заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алиреза Санеи.
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