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Цифровые сотрудники (RPA): конкурент или помощник человека?
21.05.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«В отдельных компаниях уже трудятся сотни цифровых сотрудников, как называют порой роботов RPA (robotic process automation)», — утверждает руководитель проектов цифровизации международного ИТ-интегратора «Первый Бит» Олег Чумаков. Что это за инструмент? Где и как его применяют? И кто для человека цифровой сотрудник — отнимающий жизнь работу «терминатор» или помогающий ее выполнять быстрее и комфортнее C-3PO из «Звездных войн»? Эксперт дал «Про бизнес» свои ответы на эти вопросы в преддверии «
Партнер по автоматизации бизнеса —
«Нас всех уволят…»
— Первая RPA-платформа (UiPath Desktop Automation) была создана в 2012 году. И первой сферой применения в следующем году была автоматизация 50+ рутинных процессов в крупной компании, занимающейся внешним аутсорсингом бизнес-процессов, — BPO (Business Process Outsourcing).
RPA имитирует работу человека с разными пользовательскими интерфейсами — читая, отвечая, сохраняя, перенося данные, заполняя что-то, и далее по длинному списку. Причем в работе цифровой сотрудник, в отличие от живого человека, ни на что не отвлекается и потому продуктивен с одинаковыми скоростью и качеством работы на протяжении 24 часов в сутки, 365 дней в году.
В среднем механическая по сути работа занимает минимум половину рабочего времени сотрудника и если RPA делает это быстрее человека, то логично разгрузить людей для другой работы.
Так как для роботизации с помощью RPA лучше всего подходят бизнес-процессы, работающие по принципу повторяющегося алгоритма, то самый живой отклик технология получила в финансовой среде, IТ и ретейле. Пример с сотнями цифровых сотрудников — это как раз про один из российских банков. А уже следом выгоды такой оптимизации процессов стали понимать и остальные. На сегодня известны уже даже не десятки, а сотни успешных кейсов внедрения RPA в работу компаний из самых разных сфер деятельности. На их основании можно сформировать реестр процессов, которые может выполнять цифровой сотрудник:
Примеры кейсов:
RPA вовсю применяют и в таких, казалось бы, не совсем подходящих для цифрового сотрудника трудоемких задачах, как печать штрих-кодов или этикеток.
Цифровой сотрудник — конкурент или помощник человека?
Любой, кто видел, с какой скоростью цифровой сотрудник выполняет свою работу, испытает некую грусть: человек так не может. Так что — RPA конкурент нам?
Тут, конечно, можно тоже усилиться с помощью ИИ и
Согласно
Как не надо внедрять RPA
Дам несколько рекомендаций также насчет того, как и где не стоит внедрять цифрового сотрудника:
Как выбирать RPA-платформу
На мировом рынке RPA-решений доминируют 3 гиганта — UIPath, Automation Anywhere и Blue Prism. Однако для Восточной Европы 2022 год стал моментом водораздела, когда западные вендоры прекратили работу с клиентами и партнерами в России и Беларуси, а освободившуюся нишу стали занимать локальные платформы.
В Беларуси «Международный деловой альянс» разработал и вывел в 2022 году на рынок «Канцлер RPA». Однако развития продукт не получил. По состоянию на 2024 год самыми популярными локальными RPA-решениями стали российские разработки.
ТОП-5 российских RPA-платформ 2024 года:
И еще несколько советов по функционалу. Нужны:
Перспективы развития RPA
У цифровых сотрудников есть хорошие перспективы. Во-первых, интеграция с инструментами Process Mining. К слову, так развивается PIX RPA, в экосистему которого вендор PIX Robotics добавил в 2023 году PIX Processes, помогающий автоматизировать анализ и описание бизнес-процессов, что позволяет лучше выбрать подходящие для роботизации процессы. Во-вторых, расширение возможностей интеграции с ИИ и BI. А в-третьих, возрастание функционала и роли оркестраторов — программ, централизованно управляющих всеми цифровыми сотрудниками, которые работают в компании.
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«В отдельных компаниях уже трудятся сотни цифровых сотрудников, как называют порой роботов RPA (robotic process automation)», - утверждает руководитель проектов цифровизации...
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