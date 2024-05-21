Цифровые сотрудники (RPA): конкурент или помощник человека?

Источник материала: ProBusiness





«В отдельных компаниях уже трудятся сотни цифровых сотрудников, как называют порой роботов RPA (robotic process automation)», — утверждает руководитель проектов цифровизации международного ИТ-интегратора «Первый Бит» Олег Чумаков. Что это за инструмент? Где и как его применяют? И кто для человека цифровой сотрудник — отнимающий жизнь работу «терминатор» или помогающий ее выполнять быстрее и комфортнее C-3PO из «Звездных войн»? Эксперт дал «Про бизнес» свои ответы на эти вопросы в преддверии « AI DAY_CONFERENCE: ПРОДАЖИ, КЛИЕНТЫ, МАРКЕТИНГ », которая пройдет в Минске 23 мая 2024 года.

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Олег Чумаков

Руководитель проектов по цифровизации международного ИТ-интегратора «Первый Бит»

«Нас всех уволят…»

— Первая RPA-платформа (UiPath Desktop Automation) была создана в 2012 году. И первой сферой применения в следующем году была автоматизация 50+ рутинных процессов в крупной компании, занимающейся внешним аутсорсингом бизнес-процессов, — BPO (Business Process Outsourcing).

RPA имитирует работу человека с разными пользовательскими интерфейсами — читая, отвечая, сохраняя, перенося данные, заполняя что-то, и далее по длинному списку. Причем в работе цифровой сотрудник, в отличие от живого человека, ни на что не отвлекается и потому продуктивен с одинаковыми скоростью и качеством работы на протяжении 24 часов в сутки, 365 дней в году.





В среднем механическая по сути работа занимает минимум половину рабочего времени сотрудника и если RPA делает это быстрее человека, то логично разгрузить людей для другой работы.

Вспоминаю случай в одной из белорусских компаний, которая уже внедрила цифрового робота в свои процессы. Сначала сотрудники с энтузиазмом отнеслись к новости о внедрении инновации и помогали выделить и описать операции, от которых планировали избавиться. В ходе одного из таких интервью, перечисляя действия, которые может делать робот, девушка-сотрудник сделала паузу и грустно изрекла: «Нас всех уволят…» Присутствующие посмеялись, а директор тут же уверенно заявила, что найдет всем работу, гораздо более ценную для компании.





Так как для роботизации с помощью RPA лучше всего подходят бизнес-процессы, работающие по принципу повторяющегося алгоритма, то самый живой отклик технология получила в финансовой среде, IТ и ретейле. Пример с сотнями цифровых сотрудников — это как раз про один из российских банков. А уже следом выгоды такой оптимизации процессов стали понимать и остальные. На сегодня известны уже даже не десятки, а сотни успешных кейсов внедрения RPA в работу компаний из самых разных сфер деятельности. На их основании можно сформировать реестр процессов, которые может выполнять цифровой сотрудник:



































































Примеры кейсов:

Сверка актов с контрагентами.





Регистрация счета-фактуры в 1С.





Формирование отчетов и актов.





Обработка платежных поручений.





Отправка контрагентам документов.





Работа с первичной документацией.





RPA вовсю применяют и в таких, казалось бы, не совсем подходящих для цифрового сотрудника трудоемких задачах, как печать штрих-кодов или этикеток.





Цифровой сотрудник — конкурент или помощник человека?

Любой, кто видел, с какой скоростью цифровой сотрудник выполняет свою работу, испытает некую грусть: человек так не может. Так что — RPA конкурент нам?

Скорость жизни растет, на работе каждый из нас сталкивается с увеличением нагрузки, большая часть которой связана с выполнением рутинной механической работы. Если ее необходимо сделать с помощью цифровых интерфейсов, RPA поможет, ускорит, позволит сильно вырасти в продуктивности, исключая рост ошибок и сохраняя живых людей для более ценной деятельности:

думать;

общаться;

находить новые решения;

принимать решения;

больше внимания уделять той работе, которая повышает ценность продукта компании и ценность работы самого сотрудника.

Тут, конечно, можно тоже усилиться с помощью ИИ и BI . Но коммуникация и креатив пока еще сильные аргументы в пользу человека, который умеет ими эффективно пользоваться. Так что в ближайшие годы RPA будет, скорее, помогать сохранять человеческий потенциал для более ценной работы, конкурируя только с теми сотрудниками, которые заняты исключительно рутинной деятельностью с использованием цифровых интерфейсов. За пределами «цифры» конкурировать с человеком тяжело.

Согласно исследованиям , большинство проектных групп, внедряющих RPA, пообещали своим сотрудникам, что автоматизация не приведет к увольнению. Вместо этого рабочие были перераспределены для выполнения более интересной работы.

Как не надо внедрять RPA

Дам несколько рекомендаций также насчет того, как и где не стоит внедрять цифрового сотрудника:

Роботизировать неструктурированные бизнес-процессы.

Не проводить подготовку внедрения ( управление изменениями ).

). Передавать цифровым сотрудникам сразу все выбранные для этого процессы.

Не развивать собственный центр компетенций и управления роботизацией.





Как выбирать RPA-платформу

На мировом рынке RPA-решений доминируют 3 гиганта — UIPath, Automation Anywhere и Blue Prism. Однако для Восточной Европы 2022 год стал моментом водораздела, когда западные вендоры прекратили работу с клиентами и партнерами в России и Беларуси, а освободившуюся нишу стали занимать локальные платформы.

В Беларуси «Международный деловой альянс» разработал и вывел в 2022 году на рынок «Канцлер RPA». Однако развития продукт не получил. По состоянию на 2024 год самыми популярными локальными RPA-решениями стали российские разработки.

ТОП-5 российских RPA-платформ 2024 года:

PIX RPA Primo RPA Robin Атом. РИТА Sherpa RPA

И еще несколько советов по функционалу. Нужны:

понятный интерфейс, чтобы даже непрограммист понимал, что делать;

наличие встроенного модуля BPM (управление бизнес-процессами);

наличие ML-модуля, который используется для обучения роботов;

возможность работы без доступа к интернету;

легкость переходы с западной системы, если она у вас уже была внедрена;

возможность управлять роботами в разных операционных системах;

развитая экосистема поставщика продукта: обучение, техподдержка, партнерская сеть, комьюнити пользователей.

Перспективы развития RPA

У цифровых сотрудников есть хорошие перспективы. Во-первых, интеграция с инструментами Process Mining. К слову, так развивается PIX RPA, в экосистему которого вендор PIX Robotics добавил в 2023 году PIX Processes, помогающий автоматизировать анализ и описание бизнес-процессов, что позволяет лучше выбрать подходящие для роботизации процессы. Во-вторых, расширение возможностей интеграции с ИИ и BI. А в-третьих, возрастание функционала и роли оркестраторов — программ, централизованно управляющих всеми цифровыми сотрудниками, которые работают в компании.