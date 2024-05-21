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Погода в СНГ: Кыргызстан атаковали дожди, Беларусь готовится к купальному сезону
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Кыргызстане атака дождей. Ненастье по всей стране. Осадки сбили жару. В Бишкеке плюс 18. Такая же погода и на севере страны – в Чуйской области. Здесь охотники-спортсмены нашли целое семейство лис. Глубокие норы со зверятами обнаружили в камышовых зарослях на полях, которые окружают село. Теперь диких животных охраняют от местного населения.
Беларусь
В Беларуси лето торопит события. Плюс 26 в стране. К обеду натекут облака – дожди щедро польют все области республики. Осадки не собьют зной. Чересчур теплая погода приблизила открытие купального сезона. Так, в Минске заработали 25 пляжей. За безопасностью отдыхающих следят мобильные группы спасателей на велосипедах и скутерах.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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