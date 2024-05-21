|
Лукашенко поставил задачи перед КГБ
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси потребовал Александр Лукашенко от КГБ. Об этом шла речь во время кадровых назначений в Комитет госбезопасности.
Президент обратил внимание на поведение Запада. Беларусь ввела для граждан Литвы, Латвии и Польши безвизовый режим и проводит политику добрососедства, на что эти страны отвечают прямо противоположными мерами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент потребовал решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.
|
Архив (Разное)