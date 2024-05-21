Лукашенко поставил задачи перед КГБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси потребовал Александр Лукашенко от КГБ. Об этом шла речь во время кадровых назначений в Комитет госбезопасности.

«Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Мы видим и попытку кроме информационной войны навязать нам войну диверсионных групп. Мы видим, что они готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, как они их называют, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси», – заявил Лукашенко.

Президент обратил внимание на поведение Запада. Беларусь ввела для граждан Литвы, Латвии и Польши безвизовый режим и проводит политику добрососедства, на что эти страны отвечают прямо противоположными мерами.