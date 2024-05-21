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Заместители премьеров России и Беларуси обсудили новые проекты по импортозамещению

21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заместители премьеров России и Беларуси обсудили новые проекты по импортозамещению
 Фото: МТРК «Мир»

Новые проекты по импортозамещению обсудили первый вице-премьер России Денис Мантуров и замглавы правительства Беларуси Петр Пархомчик на встрече в Минске.

Стороны рассмотрели ход сотрудничества в этой сфере с привлечением российского кредита в 105 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение Москва и Минск заключили в ноябре 2022-го года.

Кроме того, речь зашла о программах в области производства станков, судо- и авиастроения. Мантуров и Пархомчик выразили готовность к активному продолжению диалога по всем направлениям.



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Теги: Минск
 
 
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Стороны, в частности, рассмотрели ход сотрудничества в этой сфере с привлечением российского кредита в 105 миллиардов рублей.
 
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