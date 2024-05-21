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Заместители премьеров России и Беларуси обсудили новые проекты по импортозамещению
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые проекты по импортозамещению обсудили первый вице-премьер России Денис Мантуров и замглавы правительства Беларуси Петр Пархомчик на встрече в Минске.
Кроме того, речь зашла о программах в области производства станков, судо- и авиастроения. Мантуров и Пархомчик выразили готовность к активному продолжению диалога по всем направлениям.
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Стороны, в частности, рассмотрели ход сотрудничества в этой сфере с привлечением российского кредита в 105 миллиардов рублей.
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