Заместители премьеров России и Беларуси обсудили новые проекты по импортозамещению

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые проекты по импортозамещению обсудили первый вице-премьер России Денис Мантуров и замглавы правительства Беларуси Петр Пархомчик на встрече в Минске.



Стороны рассмотрели ход сотрудничества в этой сфере с привлечением российского кредита в 105 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение Москва и Минск заключили в ноябре 2022-го года.

Кроме того, речь зашла о программах в области производства станков, судо- и авиастроения. Мантуров и Пархомчик выразили готовность к активному продолжению диалога по всем направлениям.