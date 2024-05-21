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Международный форум физиков в Минске собрал около 300 ученых
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске собрал около 300 ученых" height="100%" width="670">
В Минске открылся международный форум физиков. Около 300 ученых из Беларуси, России, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Израиля обсуждают последние разработки и достижения в области тепломассообмена, передает «МИР 24».
Ставка на импортозамещающие проекты. Например, в вопросе производства микроэлектроники. Сейчас белорусские ученые работают над созданием сверхчистого стекла для линз, с помощью которых делают микросхемы. Раньше их приходилось закупать за рубежом. Особое внимание разработкам в области ядерной энергетики. Белорусская атомная станция – стратегический проект для страны.
За четыре дня физики представят более 200 научных докладов. В рамках форума работают десятки секций. Ученые обсуждают применение разработок в разных отраслях: от медицины до пищевой промышленности или агропромышленного комплекса.
Международный форум по тепломассообмену считается одним из крупнейших научных мероприятий в Беларуси. Его проводят с 1961-го раз в четыре года.
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Форум по тепломассообмену считается одним из крупнейших научных мероприятий в Беларуси. Его проводят с 1961-го раз в четыре года.
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