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Международный форум физиков в Минске собрал около 300 ученых

21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске открылся международный форум физиков. Около 300 ученых из Беларуси, России, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Израиля обсуждают последние разработки и достижения в области тепломассообмена, передает «МИР 24».

Ставка на импортозамещающие проекты. Например, в вопросе производства микроэлектроники. Сейчас белорусские ученые работают над созданием сверхчистого стекла для линз, с помощью которых делают микросхемы. Раньше их приходилось закупать за рубежом. Особое внимание разработкам в области ядерной энергетики. Белорусская атомная станция – стратегический проект для страны.

«Мы должны развивать собственные компетенции с точки зрения анализа, учета происходящих процессов в ядерных реакторах. Созданием этих инструментов мы сейчас занимаемся. Мы решаем сейчас большое количество задач по моделированию процессов в новых ядерных реакторах, по двигателям плазменным для космоса, микроэлектронике», – рассказал директор Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной Академии наук Беларуси Олег Пенязьков.

За четыре дня физики представят более 200 научных докладов. В рамках форума работают десятки секций. Ученые обсуждают применение разработок в разных отраслях: от медицины до пищевой промышленности или агропромышленного комплекса.

Международный форум по тепломассообмену считается одним из крупнейших научных мероприятий в Беларуси. Его проводят с 1961-го раз в четыре года.



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Теги: Минск
 
 
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Форум по тепломассообмену считается одним из крупнейших научных мероприятий в Беларуси. Его проводят с 1961-го раз в четыре года.
 
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