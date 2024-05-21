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Лукашенко предложил создать с Магаданской областью совместное ювелирное предприятие

21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил создать с Магаданской областью совместное ювелирное предприятие
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении создать с Магаданской областью совместное ювелирное предприятие. Производство изделий из драгоценных металлов, которые добывают в российском регионе, может быть налажено на гомельском заводе.

«Мы российские регионы не делим на отдаленные и неотдаленные. Со всеми работаем и находим точки соприкосновения. Уверен, что и с Магаданской областью получится существенно добавить в наших отношениях. Прежде всего, в торгово-экономических. Убежден, у нас вы найдете все, что вам необходимо, – от промышленной продукции до продовольствия, лекарств, косметики и т.д. Показатель взаимной торговли никак не отражает наших возможностей», – отметил Лукашенко.

Среди перспективных направлений взаимодействия президент назвал машиностроение, переработку молока и рыбы, а также туризм. В свою очередь Магаданская область заинтересована в продукции белорусской промышленности, заявил губернатор. Этот регион горнодобывающий, поэтому в планах закупить карьерную технику.

«Мы считаем, что присутствие белорусского машиностроения может быть увеличено процентов на 40-50. И это будет правильно, потому что в качестве мы не сомневаемся. Надо организовать и поставки, и, самое главное, сервис. Не только в Магадане, но и с выездом на месторождения», – заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Сейчас объем взаимной торговли Минска и Магадана не высок. В прошлом году он составил меньше 160 тысяч долларов.



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Теги: Минск
 
 
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