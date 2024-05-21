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Лукашенко предложил создать с Магаданской областью совместное ювелирное предприятие
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении создать с Магаданской областью совместное ювелирное предприятие. Производство изделий из драгоценных металлов, которые добывают в российском регионе, может быть налажено на гомельском заводе.
Среди перспективных направлений взаимодействия президент назвал машиностроение, переработку молока и рыбы, а также туризм. В свою очередь Магаданская область заинтересована в продукции белорусской промышленности, заявил губернатор. Этот регион горнодобывающий, поэтому в планах закупить карьерную технику.
Сейчас объем взаимной торговли Минска и Магадана не высок. В прошлом году он составил меньше 160 тысяч долларов.
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Производство изделий из драгоценных металлов, которые добывают в российском регионе, может быть налажено на гомельском заводе.
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