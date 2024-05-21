Об усилении контроля за ценами на медуслуги и лекарства рассказали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси усовершенствуют систему регулирования цен . Это делают для того, чтобы исключить необоснованное подорожание медуслуг и лекарств. В этом году президент поручил правительству пристально следить за платным здравоохранением.



Госконтроль заранее проверил частные медцентры и аптеки. Зафиксировал нарушения. Это, например, завышение цен на услуги или включение в чек тех, что по факту не оказывали. Недочеты стали основой для новой политики ценорегулирования.

«Будут актуализированы нормы времени на отдельные виды услуг, а также усовершенствован контроль за качеством медицинской помощи и организациями здравоохранения», – заявил заместитель министра здравоохранения Беларуси Андрей Старовойтов.

В частности, усилят наблюдение за платными клиниками. К лекарствам ужесточат лицензионные требования.

«Надо дать определенное время госорганам на реализацию мероприятий, потому что они в основном затрагивают внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты. Во втором полугодии 2024 года контрольные мероприятия со стороны комитета будут продолжены, и мы посмотрим, как реализация плана повлияла на реальную ситуацию на этом рынке», – отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Лобович.

Контроль за услугами и ценами в Беларуси усилили в том числе из-за объявления в стране 2024-го Годом качества.