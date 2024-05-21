Лукашенко потребовал от контролирующих органов не оказывать давления на предприятия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от контролирующих и надзорных органов республики проверять предприятия, но при этом не мешать им работать. Президент на совещании рассмотрел нововведения, которые предлагает правительство в этой сфере.



По информации Комитета Госконтроля, количество проверок в стране снизилось почти на 30%, благодаря чему уменьшилась нагрузка на предприятия и организации. Но белорусский лидер обратил внимание на случаи, когда под видом обычного мониторинга проводятся полноценные ревизии. Например, одно из хозяйств в период уборочной контролеры посетили 49 раз, и такие случаи не единичны. Президент поручил изменить стиль и методы работы и направить ее не на выявление недостатков и штрафы, а на улучшение показателей.

«Никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно! Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. И плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться (контрольные и прочие органы правоохранительные) к нашим предприятиям, как к своим детям», – заявил Лукашенко.

Президенту представили проект указа, который будет регулировать работу контролирующих и надзорных органов. Акценты в документе сместили в сторону профилактики.