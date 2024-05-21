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Беларусь и Азербайджан. Сотрудничество надежных друзей

21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер Александр Лукашенко на этой неделе гостил в Азербайджане два дня. В первый переговоры с Ильхамом Алиевым продлились 11 часов, во второй – семь. За это время много чего успели обсудить, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«Загульба». Резиденция президента Азербайджана на берегу Каспийского моря. Ильхам Алиев встречает своего друга и коллегу Александра Лукашенко. Визит – государственный, наивысший из всех уровней.

Товарооборот двух стран увеличивается год от года. В прошлом он достиг 400 миллионов долларов. В этом планируют дойти до миллиарда.

«Отношения проверены временем. Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга», – рассказал Ильхам Алиев.

«У нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы все обсуждаем. Даже если бы услышал кто-то какие-то вопросы, они бы подумали, какие же у нас отношения, самые добрые, самые близкие. Мы, как братья, общаемся», – отметил Александр Лукашенко.

В сельском хозяйстве две страны – лидеры в Содружестве. Учить их работать на земле не нужно. Вопрос в системе. Азербайджану очень приглянулись белорусские агрогородки. Формат идеальной деревни придумал Александр Лукашенко. Это небольшие населенные пункты, где «все включено». Живешь на селе, как в городе – и больница, и школа, и дороги с асфальтом. Сегодня в Беларуси почти полторы тысячи агрогородков. Для Азербайджана готовят проект на 420 семей. Восточный стиль совместят с белорусским колоритом.

«Это будут пробные объекты. Если все будет достаточно энергично, то к 2027 году мы уже зайдем широкими строительными силами», – рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Аграриям Азербайджана Лукашенко подарил несколько тракторов. Таких на азербайджанских полях процентов 70. 17 лет назад в Гяндже открыли сборочный цех. Детали привозят из Беларуси. Выходит по тысяче штук в год. Будет больше.

«Почему же эти тракторы так популярны? Во-первых, это наши тракторы, свои. Они адаптированы к нашим погодным и рельефным условиям. Представьте, что фермер пользовался бы трактором иностранной марки. Только сервис во сколько бы ему обошелся? Не меньше 400-500 долларов. А наши тракторы при поломке обходятся в 10 раз дешевле», – рассказал главный инженер автомобильного завода Фахраддин Сулейманов.

Договорились и о новых проектах. Это, например, совместное производство автомобилей, лекарств и минеральных удобрений.

«У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион, а он колоссальный: Иран, Пакистан, Индия. Они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные», – рассказал Александр Лукашенко.

Лукашенко и Алиев посетили международный сельхозфорум в Баку. Туда Беларусь привезла большой павильон. Как обычно, без подарков не обошлось. Для азербайджанского лидера – шоколадная книга, для его жены – съедобные розы. Конфеты, сыры и мясо уже давно знакомы азербайджанскому покупателю, но белорусская делегация нашла здесь новых партнеров.

Лукашенко – частый гость на азербайджанской земле. Пожалуй, самый памятный визит случился в 2016 году, когда белорусский президент был награжден орденом Гейдара Алиева.



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