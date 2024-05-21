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Беларусь и Азербайджан. Сотрудничество надежных друзей
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский лидер Александр Лукашенко на этой неделе
«Загульба». Резиденция президента Азербайджана на берегу Каспийского моря. Ильхам Алиев встречает своего друга и коллегу Александра Лукашенко. Визит – государственный, наивысший из всех уровней.
Товарооборот двух стран увеличивается год от года. В прошлом он достиг 400 миллионов долларов. В этом планируют дойти до миллиарда.
В сельском хозяйстве две страны – лидеры в Содружестве. Учить их работать на земле не нужно. Вопрос в системе. Азербайджану очень приглянулись белорусские агрогородки. Формат идеальной деревни придумал Александр Лукашенко. Это небольшие населенные пункты, где «все включено». Живешь на селе, как в городе – и больница, и школа, и дороги с асфальтом. Сегодня в Беларуси почти полторы тысячи агрогородков. Для Азербайджана готовят проект на 420 семей. Восточный стиль совместят с белорусским колоритом.
Аграриям Азербайджана Лукашенко подарил несколько тракторов. Таких на азербайджанских полях процентов 70. 17 лет назад в Гяндже открыли сборочный цех. Детали привозят из Беларуси. Выходит по тысяче штук в год. Будет больше.
«У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион, а он колоссальный: Иран, Пакистан, Индия. Они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные», – рассказал Александр Лукашенко.
Лукашенко и Алиев посетили международный сельхозфорум в Баку. Туда Беларусь привезла большой павильон. Как обычно, без подарков не обошлось. Для азербайджанского лидера – шоколадная книга, для его жены – съедобные розы. Конфеты, сыры и мясо уже давно знакомы азербайджанскому покупателю, но белорусская делегация нашла здесь новых партнеров.
Лукашенко – частый гость на азербайджанской земле. Пожалуй, самый памятный визит случился в 2016 году, когда белорусский президент был награжден орденом Гейдара Алиева.
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Товарооборот двух стран увеличивается год от года. В прошлом он достиг 400 миллионов долларов.
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