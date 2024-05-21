Федерация фиджитал-спорта появилась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появилась новая спортивная федерация. Министерство юстиции республики зарегистрировало общественное объединение «Белорусская федерация фиджитал-спорта», передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

До вчерашнего дня такая федерация была только в России. Теперь есть и в Беларуси. Но процесс уже запущен. Международная федерация была создана всего лишь в декабре прошлого года и сейчас набирает новых членов организации.

Первые «Игры будущего» в Казани собрали представителей более чем 100 стран и послужили отличным стимулом для развития фиджитал-спорта в СНГ. Одной из первых за дело взялась Беларусь.

Фиджитал – это единение реального и виртуального спорта, поэтому прокачивать нужно не только физику, но и свои навыки в цифровом пространстве. Одним из главных мест для отработки гейминговой части называют минскую киберарену, самую крупную в Беларуси: 700 квадратных метров, более 100 компьютеров и приставок, а также симуляторы гоночных авто. Здесь готовились к своим матчам баскетболисты и бойцы ММА.

«Сейчас нельзя представить человека без компьютера, без телефона. Это уже стало частью нашей жизни. Действительно, люди стали немножко уходить уже от реальных видов спорта, от реального общения и прочего. Задача фиджитал-спорта – развитие гармоничной личности, которая будет хороша и в цифровом мире, и в физическом мире», – отметил исполнительный директор Федерации панкратиона и боевых смешанных единоборств Андрей Макаренко.

От Беларуси на первых «Играх будущего» было более 60 фиджитал-атлетов. Гонки дронов, битва роботов, игровые дисциплины, уже ставший привычным киберспорт, новые технологии и наука. Борьба здесь шла не за привычные медали, а за уникальный трофей. «Фиджитал Флейм» достался белорусским велогонщикам. Они преодолели на симуляторе более 40 километров и взяли первое место.