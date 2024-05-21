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Чемпионат среди служебных собак стартовал в Беларуси
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В зданиях и автомобилях спрятались предполагаемые преступники. Задача собаки: найти и оповестить хозяина. Шестилетняя бельгийская овчарка Бутчер проходит задание спокойно и даже с удовольствием, судя по хвосту. Кинолог Денис Самойлов уверен: в работе пары многое зависит от понимания характера пса.
Лабрадор Дарк на поляне бьет все рекорды. Из четырех подозреваемых в считанные минуты нашел трех. Успехи четвероногого помощника хозяин празднует, не скрывая гордости. Дарк уже три года состоит на службе у спасателей – ищет потерявшихся людей в лесу, поэтому для него условия приближены к будничным. Однако успех не дался просто.
Навыки поиска у служебных собак тренируют чуть ли не с рождения и совершенствуют всю жизнь, но главное качество таких четвероногих – стрессоустойчивость.
Служебные собаки должны быть всегда готовы к любой ситуации, поэтому среди дисциплин в турнирном перечне: задержание, послушание, охрана и другие. В этом году в соревнованиях участвуют 16 лучших пар среди ведомств.
Служебное многоборье кинологов проходит четвертый год подряд. Завершится чемпионат 24 мая.
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В соревнованиях по многоборью кинологов участвуют 16 пар. Они начались с поиска объектов на открытой местности.
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