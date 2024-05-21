Чемпионат среди служебных собак стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбирают лучшую служебную собаку . В чемпионате по многоборью кинологов участвуют 16 пар. Соревнования стартовали с поиска объектов на открытой местности. О ходе турнира рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В зданиях и автомобилях спрятались предполагаемые преступники. Задача собаки: найти и оповестить хозяина. Шестилетняя бельгийская овчарка Бутчер проходит задание спокойно и даже с удовольствием, судя по хвосту. Кинолог Денис Самойлов уверен: в работе пары многое зависит от понимания характера пса.

«Бельгийцы похожи на людей: хотят работают, хотят не работают. Некоторые собаки бывают не уверены в себе. Они могут быть большими, казаться сильными, а потом, допустим, дашь давление – и собака может убежать», – рассказал милиционер-кинолог группы задержания Мстиславского отделения департамента охраны Денис Самойлов.

Лабрадор Дарк на поляне бьет все рекорды. Из четырех подозреваемых в считанные минуты нашел трех. Успехи четвероногого помощника хозяин празднует, не скрывая гордости. Дарк уже три года состоит на службе у спасателей – ищет потерявшихся людей в лесу, поэтому для него условия приближены к будничным. Однако успех не дался просто.

«Это долгий процесс различных по длительности тренировок в разнообразных условиях. Собака уже знает, что искать и что делать, когда найдет», – объяснил инспектор-кинолог кинологической службы центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» Сергей Язинский.

Навыки поиска у служебных собак тренируют чуть ли не с рождения и совершенствуют всю жизнь, но главное качество таких четвероногих – стрессоустойчивость.

«Их эмоциональное состояние очень сильно отражается на эмоциональном состоянии кинолога – так же, как и у кинолога. То есть, здесь больше тандем. Нужно быть уверенным, спокойным, четко выполнять поставленные задачи», – объяснила судья открытого чемпионата по служебному многоборью кинологов Ольга Корзун.

Служебные собаки должны быть всегда готовы к любой ситуации, поэтому среди дисциплин в турнирном перечне: задержание, послушание, охрана и другие. В этом году в соревнованиях участвуют 16 лучших пар среди ведомств.

«Перед тем, как попасть к нам на чемпионат, они проходят очень сильный отбор в своих ведомствах, участвуют во внутренних соревнованиях, и лучшие приезжают побороться. Пальму первенства делят между собой три подразделения: департамент охраны, служба безопасности президента и государственный пограничный комитет», – рассказал главный судья открытого чемпионата по служебному многоборью кинологов Виталий Семешкин.

Служебное многоборье кинологов проходит четвертый год подряд. Завершится чемпионат 24 мая.