Цены на бензин в Беларуси выросли: с чем это связано?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подорожало топливо. Цены на него подняли впервые за год. С чем это связано, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Автозаправки на табло переписывают ценники. Основные виды горючего подорожали на одну копейку. Например, заправить машину бензином самой популярной марки АИ-95 теперь можно за 2 белорусских рубля 37 копеек (почти 68 российских рублей) за литр.



В последний раз цены на моторное топливо в Беларуси меняли больше года назад. За это время стоимость российской нефти для белорусских перерабатывающих заводов увеличилась почти в два раза.

«За это время затраты на производство нефтепродуктов значительно выросли. Основной причиной стал рост котировок на нефть. Изменились также ставки акцизов на моторное топливо. Чтобы создать условия для обеспечения бесперебойного поставки нефти и удовлетворения потребности внутреннего рынка в качественных нефтепродуктах, необходимо сохранить финансовую устойчивость нефтеперерабатывающих заводов», – заявил председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.

Повышать цены на топливо в стране будут поэтапно в течение нескольких месяцев. Стоимость будет корректироваться раз в неделю на 1 копейку.



В Беларуси растет спрос на электрокары. Зарядить их в стране дешевле, чем авто на бензине.