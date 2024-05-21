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Цены на бензин в Беларуси выросли: с чем это связано?
21.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подорожало топливо.
Повышать цены на топливо в стране будут поэтапно в течение нескольких месяцев. Стоимость будет корректироваться раз в неделю на 1 копейку.
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Автозаправки на табло переписывают ценники. Основные виды горючего подорожали на одну копейку.
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