Вступительная кампания – 2024: чем привлекают абитуриентов колледжи Беларуси?

Специальность новая, вернее, забытая старая. Сейчас подобные реанимируют. Специалисты усовершенствовали учебную программу в соответствии с современными требованиями. Стало больше практики. Учащиеся посещают заводы, музеи и общаются с будущими работодателями.

«Казалось бы, все просто. Но нет. Сегодня потребность в слесарях-инструментальщиках настолько колоссальная, настолько велика, что мы ее не упраздняем, мы продолжаем набирать. Слесарь-электрик – специальность была закрыта, а вот сегодня мы ее опять возобновляем», – рассказал директор Минского колледжа автомобилестроения Анатолий Кулага.

С нового года в Беларуси начнут обучать мехатроников и флористов. Они среди новых специальностей. Часто школьники выбирают медицину и педагогику.

«Востребованность специальности и квалификации во многом зависит от региона, от тех предприятий, которые находятся в регионе, от их развития, каких-то инвестиционных программ, которые реализуются в конкретном регионе. В больших городах, например, популярна сфера услуг», – отметила начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Александра Петрова.

Всего в профессиональные училища и колледжи примут около 70 тысяч человек. Большинство будут обучаться за счет бюджета страны.

В этом году в Беларуси и новые сроки поступления в колледжи. Теперь абитуриентам нужно подать документы с 20 июля до начала августа.