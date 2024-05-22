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Вступительная кампания – 2024: чем привлекают абитуриентов колледжи Беларуси?
22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Колледжи Беларуси готовятся к вступительной кампании. Абитуриентов привлекают и хорошими условиями обучения, и новыми специальностями. В этом году учебные заведения примут около 70 тысяч будущих профессионалов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Александра Наумова учится на контролера оптических деталей. Перед поступлением сомневалась, но уже сейчас мечтает самостоятельно делать линзы.
Специальность новая, вернее, забытая старая. Сейчас подобные реанимируют. Специалисты усовершенствовали учебную программу в соответствии с современными требованиями. Стало больше практики. Учащиеся посещают заводы, музеи и общаются с будущими работодателями.
«Казалось бы, все просто. Но нет. Сегодня потребность в слесарях-инструментальщиках настолько колоссальная, настолько велика, что мы ее не упраздняем, мы продолжаем набирать. Слесарь-электрик – специальность была закрыта, а вот сегодня мы ее опять возобновляем», – рассказал директор Минского колледжа автомобилестроения Анатолий Кулага.
С нового года в Беларуси начнут обучать мехатроников и флористов. Они среди новых специальностей. Часто школьники выбирают медицину и педагогику.
Всего в профессиональные училища и колледжи примут около 70 тысяч человек. Большинство будут обучаться за счет бюджета страны.
В этом году в Беларуси и новые сроки поступления в колледжи. Теперь абитуриентам нужно подать документы с 20 июля до начала августа.
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Всего в средние специальные учебные заведения страны примут около 70 тысяч человек. Большинство будут обучаться за счет бюджета.
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