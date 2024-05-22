В Минске открылся Хакатон МТС. За приз будут бороться более 130 студентов

Источник материала: ProBusiness





Более 130 студентов белорусских вузов со всей Беларуси стали участниками Хакатона, который проводят МТС и главный вуз страны БГУ. Конкурс digital-идей проходит второй год подряд и неизменно вызывает широкий интерес среди креативной молодежи. На этот раз местом проведения стал Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий.

Регистрацию прошли студенты ведущих учебных заведений Беларуси: БГУ, БНТУ, БГУиР, БГЭУ, БГТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности. Кроме того, в Минск приехали ребята из Витебска и Речицы. Среди участников — будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи.

Хакатон — это уникальная возможность для молодых специалистов, на этапе учебы в вузе продумывающих свой профессиональный путь, проявить себя, прокачать навыки и реализовать свой потенциал.

«Участие в Хакатоне в стратегической перспективе в любом случае положительно скажется на карьерных траекториях ребят. Во время таких мероприятий студенты могут общаться с представителями крупного бренда и решать бизнес-задачи. Компания МТС активно использует этот формат, потому что у нас есть экспертиза и мы готовы делиться опытом, а еще хотим, чтобы одаренная молодежь выходила на рынок труда уже подготовленная, что благоприятно скажется не только на реализованных проектах, но и, в целом, на экономике Беларуси», — подчеркнула Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.





Соревнование проходит в командном формате. За три дня участники должны создать прототип приложения для взаимодействия между сотрудниками Контактного центра МТС. Лучшие команды защитят свои проекты на финальном этапе Хакатона, который пройдет 24 мая.

Приз в 5 000 белорусских рублей от компании МТС получит та команда, которая предоставит наиболее подходящую под критерии идею, концепцию или иной продукт.

Лекции о работе Клиентского сервиса МТС, с помощью которого происходит коммуникация между абонентами и компанией МТС, прочтут Елена Клейн, начальник отдела проектов и ключевых направлений обслуживания и Елена Гарбуз, начальник справочно-информационного отдела. Также обучающие мастер-классы проведут специалисты ПВТ и приглашенные менторы.