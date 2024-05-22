Минск и Челябинск связал прямой авиарейс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россию связал новый авиарейс . Лайнер доставил первых пассажиров в Национальный аэропорт «Минск», рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В этой водной арке – чистейшая питьевая вода. Самолет встречают по авиационной традиции. За время фонтана борт омывают больше 10 тонн артезианской воды. За три часа самолет пролетел несколько тысяч километров, и первый перекус экипажа на белорусской земле – каравай.

«Он такой особенный, вкусный. Мы обязательно угостим следующий экипаж», – отметила бортпроводник авиакомпании Татьяна Комендантова.

Пассажиры с трапа уже начинают изучать Беларусь. Свою программу продумали заранее и выбрали знаковые точки для путешествия. В плане не только познавательные поездки по стране.

На борту российского лайнера 108 пассажирских мест. Заполняемость дебютного рейса уже оценили в аэропорту.

«Даже на первом рейсе оборотный пассажиропоток составил более 50%, что на самом деле очень хорошо для первого рейса», – подчеркнул заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта «Минск» Никита Середич.

Спрос есть и у транзитных пассажиров – с конечной точкой в Челябинске. Галина Петровская на стойке регистрации – первая. Рейс ждала несколько лет.

«Из Праги я доехала на автобусе – это чуть больше суток. А теперь уже напрямую лечу в Челябинск. До этого у меня был маршрут: могла из Праги двое суток ехать на автобусе до Москвы или доезжала также до Минска, а потом уже с пересадкой в Москве», – рассказала Галина Петровская.

Билет из Минска в Челябинск обойдется в 237 белорусских (почти семь тысяч российских рублей). Пока полеты – по вторникам, но для авиакомпании выдано разрешение на три рейса в неделю. Если новый маршрут оценят в обеих странах, полеты сделают чаще. И пока пассажиры присматриваются к новому направлению, экипаж уже оценил авиационную инфраструктуру минской площадки.

«Белорусский аэропорт – очень современный аэропорт. Полосы оборудованы всем необходимым аэронавигационным оборудованием, в том числе мы можем выполнять посадки в этом аэропорту при очень низкой видимости», – рассказал командир воздушного судна Алексей Меднов.

Регионы активно сотрудничают больше 20 лет: работают над общим импортозамещением, Беларусь помогает Челябинской области в развитии сельского хозяйства, поставляют коммунальную и бытовую технику, а также продукты питания.

Это 15-е прямое направление между Минском и городами России. С 1 июня откроется еще одно направление российской авиакомпании: из Минска в Ульяновск. В этот же день возобновятся рейсы в Самару.