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Минск и Челябинск связал прямой авиарейс
22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этой водной арке – чистейшая питьевая вода. Самолет встречают по авиационной традиции. За время фонтана борт омывают больше 10 тонн артезианской воды. За три часа самолет пролетел несколько тысяч километров, и первый перекус экипажа на белорусской земле – каравай.
Пассажиры с трапа уже начинают изучать Беларусь. Свою программу продумали заранее и выбрали знаковые точки для путешествия. В плане не только познавательные поездки по стране.
На борту российского лайнера 108 пассажирских мест. Заполняемость дебютного рейса уже оценили в аэропорту.
Спрос есть и у транзитных пассажиров – с конечной точкой в Челябинске. Галина Петровская на стойке регистрации – первая. Рейс ждала несколько лет.
Билет из Минска в Челябинск обойдется в 237 белорусских (почти семь тысяч российских рублей). Пока полеты – по вторникам, но для авиакомпании выдано разрешение на три рейса в неделю. Если новый маршрут оценят в обеих странах, полеты сделают чаще. И пока пассажиры присматриваются к новому направлению, экипаж уже оценил авиационную инфраструктуру минской площадки.
Регионы активно сотрудничают больше 20 лет: работают над общим импортозамещением, Беларусь помогает Челябинской области в развитии сельского хозяйства, поставляют коммунальную и бытовую технику, а также продукты питания.
Это 15-е прямое направление между Минском и городами России. С 1 июня откроется еще одно направление российской авиакомпании: из Минска в Ульяновск. В этот же день возобновятся рейсы в Самару.
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Это уже 15-е прямое направление между Минском и городами России.
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