Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко как председатель Всебелорусского народного собрания привел к присяге судью Конституционного суда Светлану Любецкую, передает «МИР 24».

Во время торжественной церемонии белорусский лидер вручил ей удостоверение, подарочный экземпляр Конституции и букет цветов, а также рассказал о планах встретиться со всеми членами Конституционного суда.

«Поговорим на будущее, как будем работать, в том числе по новой Конституции, потому что права и полномочия расширены Конституционного суда. То, к чему Конституционный суд стремился. Я желаю тебе успехов в этой работе», – заявил Лукашенко.

Светлана Любецкая взяла на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство главного закона Беларуси.