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Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда
22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко как председатель Всебелорусского народного собрания привел к присяге судью Конституционного суда Светлану Любецкую, передает «МИР 24».
Во время торжественной церемонии белорусский лидер вручил ей удостоверение, подарочный экземпляр Конституции и букет цветов, а также рассказал о планах встретиться со всеми членами Конституционного суда.
Светлана Любецкая взяла на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство главного закона Беларуси.
Назначать судей Конституционного суда – одно из полномочий нового органа власти –Всебелорусского народного собрания,
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Во время торжественной церемонии белорусский лидер вручил Светлане Любецкой удостоверение, подарочный экземпляр Конституции и букет цветов.
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