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Россия и Беларусь разработают совместный алгоритм учета имущества
22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Алгоритм учета имущества Союзного государства планируют создать уже в этом году. Об этом заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союза
В Минске парламентарии обсудили, как управлять общей собственностью. Сейчас страны контролируют ее отдельно друг от друга.
«Если будет различие законопроектов у наших государств, и у нас будут определенные точки не соприкосновения в части эксплуатации этой собственности, ее учета, ее эффективного использования, то, работая по основным вопросам собственности и учета, мы увидим, как соответствуют законодательства наших стран, насколько они сегодня совместимы», – заявил член комиссии Виктор Николайкин.
Совместные проекты приносят немалую прибыль. Беларусь и Россия разрабатывают законы, чтобы эти средства шли в бюджет Союзного государства. Всего страны реализуют 28 союзных программ.
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В Минске парламентарии обсудили, как управлять общей собственностью. Сейчас страны контролируют ее отдельно друг от друга.
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