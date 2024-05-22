Россия и Беларусь разработают совместный алгоритм учета имущества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Алгоритм учета имущества Союзного государства планируют создать уже в этом году. Об этом заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.

В Минске парламентарии обсудили, как управлять общей собственностью. Сейчас страны контролируют ее отдельно друг от друга.

«У нас же порядка 90 миллиардов уже истрачено на реализацию проектов, программ и мероприятий, но мероприятия не создают добавленную стоимость, а проекты и программы создают. Однако алгоритма для учета этой собственности тоже нет, и это очень важно, потому что извлекаемую от реализации проектов и программ собственность мы можем обращать в доход Союзного государства», – заявил Виктор Селиверстов.

«Если будет различие законопроектов у наших государств, и у нас будут определенные точки не соприкосновения в части эксплуатации этой собственности, ее учета, ее эффективного использования, то, работая по основным вопросам собственности и учета, мы увидим, как соответствуют законодательства наших стран, насколько они сегодня совместимы», – заявил член комиссии Виктор Николайкин.

Совместные проекты приносят немалую прибыль. Беларусь и Россия разрабатывают законы, чтобы эти средства шли в бюджет Союзного государства. Всего страны реализуют 28 союзных программ.