Волонтерский проект по уходу за детьми без родителей начал работу в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начал работу проект «Няня вместо мамы» под эгидой Красного Креста. Десятки молодых волонтеров заботятся о детях, которые находятся в стационарах без родителей, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

Кормят, пеленают, играют и убаюкивают. Молодые няни проводят с детьми до четырех часов в день, помогают персоналу больницы. Дарья Колодник волонтером стала недавно. Прошла курсы по оказанию первой медицинской помощи и уходу за новорожденными. Говорит: главное – искреннее желание подарить ласку и заботу.

Волонтер Александра умеет ухаживать за детьми. У нее много младших сестер и братьев. О проекте Красного Креста узнала в колледже и остаться равнодушной не смогла. Первый день работы вспоминает с улыбкой.

«Пришли, они тогда еще спали. Я помню, я была на втором посту. Мы с девочкой зашли. Мы видим: их было четверо. И мы просто боялись дышать, потому что мы не знали, что делать», – призналась волонтер Красного Креста Александра Красникевич.

Создать проект «Няня вместо мамы» предложили молодые мамы Беларуси. Женщины захотели помочь медсестрам городских больниц ухаживать за детьми.

«Детки, которые оказались в достаточно сложной критической ситуации и находятся у нас, им очень не хватает вот этой любви, этой защиты, которой не получают от родителей, которые по каким-то причинам отказались или в каких-то ситуациях достаточно неблагоприятных социальных находятся. Для нашего учреждения это достаточно большая помощь», – отметил главный врач 3-й Детской клинической больницы Минска Алексей Езерский.

В этом году проект «Няня вместо мамы» привлек 40 волонтеров Красного Креста. Все они из Белорусского государственного медколледжа.

«Мы хотим расширять эту инициативу. Мы хотим, чтобы ее поддержали в том числе и минчане, возможно, гости нашего города. Поскольку видим в ней важность. Поскольку видим, что эта инициатива несет много позитива и для самих волонтеров, и, конечно, для детей», – сказала председатель Минской городской организации Красного Креста Романия Зорина.