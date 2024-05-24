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Волонтерский проект по уходу за детьми без родителей начал работу в Минске

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волонтерский проект по уходу за детьми без родителей начал работу в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске начал работу проект «Няня вместо мамы» под эгидой Красного Креста. Десятки молодых волонтеров заботятся о детях, которые находятся в стационарах без родителей, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

Кормят, пеленают, играют и убаюкивают. Молодые няни проводят с детьми до четырех часов в день, помогают персоналу больницы. Дарья Колодник волонтером стала недавно. Прошла курсы по оказанию первой медицинской помощи и уходу за новорожденными. Говорит: главное – искреннее желание подарить ласку и заботу.

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«Нужно разделить свое время так, чтобы достаточно времени уделить каждому из них. Вот, например, рядом со мной лежит мальчик, который очень-очень часто улыбается, когда видит кого-то рядом взрослого. Но сейчас он спит», – рассказала волонтер Красного Креста Дарья Колодник.

Волонтер Александра умеет ухаживать за детьми. У нее много младших сестер и братьев. О проекте Красного Креста узнала в колледже и остаться равнодушной не смогла. Первый день работы вспоминает с улыбкой.

«Пришли, они тогда еще спали. Я помню, я была на втором посту. Мы с девочкой зашли. Мы видим: их было четверо. И мы просто боялись дышать, потому что мы не знали, что делать», – призналась волонтер Красного Креста Александра Красникевич.

Создать проект «Няня вместо мамы» предложили молодые мамы Беларуси. Женщины захотели помочь медсестрам городских больниц ухаживать за детьми.

«Детки, которые оказались в достаточно сложной критической ситуации и находятся у нас, им очень не хватает вот этой любви, этой защиты, которой не получают от родителей, которые по каким-то причинам отказались или в каких-то ситуациях достаточно неблагоприятных социальных находятся. Для нашего учреждения это достаточно большая помощь», – отметил главный врач 3-й Детской клинической больницы Минска Алексей Езерский.

В этом году проект «Няня вместо мамы» привлек 40 волонтеров Красного Креста. Все они из Белорусского государственного медколледжа.

«Мы хотим расширять эту инициативу. Мы хотим, чтобы ее поддержали в том числе и минчане, возможно, гости нашего города. Поскольку видим в ней важность. Поскольку видим, что эта инициатива несет много позитива и для самих волонтеров, и, конечно, для детей», – сказала председатель Минской городской организации Красного Креста Романия Зорина.

Пик работы у волонтеров ожидается в сентябре, когда начинается сезон простуд и гриппа. Ранее проект «Няня вместо мамы» работал в других регионах Беларуси. За это время волонтеры помогли более чем семи тысячам детей.



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Теги: Минск
 
 
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Молодые люди проводят в больнице время с малышами, которые оказались в сложной ситуации.
 
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