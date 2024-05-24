|
Волонтерский проект по уходу за детьми без родителей начал работу в Минске
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начал работу проект «Няня вместо мамы» под эгидой Красного Креста. Десятки молодых волонтеров заботятся о детях, которые находятся в стационарах без родителей, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.
Кормят, пеленают, играют и убаюкивают. Молодые няни проводят с детьми до четырех часов в день, помогают персоналу больницы. Дарья Колодник
Волонтер Александра умеет ухаживать за детьми. У нее много младших сестер и братьев. О проекте Красного Креста узнала в колледже и остаться равнодушной не смогла. Первый день работы вспоминает с улыбкой.
«Пришли, они тогда еще спали. Я помню, я была на втором посту. Мы с девочкой зашли. Мы видим: их было четверо. И мы просто боялись дышать, потому что мы не знали, что делать», – призналась волонтер Красного Креста Александра Красникевич.
Создать проект «Няня вместо мамы» предложили молодые мамы Беларуси. Женщины захотели помочь медсестрам городских больниц ухаживать за детьми.
В этом году проект «Няня вместо мамы» привлек 40 волонтеров Красного Креста. Все они из Белорусского государственного медколледжа.
«Мы хотим расширять эту инициативу. Мы хотим, чтобы ее поддержали в том числе и минчане, возможно, гости нашего города. Поскольку видим в ней важность. Поскольку видим, что эта инициатива несет много позитива и для самих волонтеров, и, конечно, для детей», – сказала председатель Минской городской организации Красного Креста Романия Зорина.
Пик
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди проводят в больнице время с малышами, которые оказались в сложной ситуации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)