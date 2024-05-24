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Лукашенко: ВНС – политическое ядерное оружие Беларуси
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о работе
В состав Всебелорусского собрания вошли почти 1200 человек. Председателем избрали Александра Лукашенко. Он просил разъяснить делегатам, что они не должны выполнять обязанности других ветвей власти. Однако обращения людей на местах игнорировать тоже нельзя. Важно найти баланс, подчеркнул президент.
Согласно обновленной Конституции, Всебелорусское народное собрание будет собираться раз в год, а президиум каждые полгода. На прошедшем в феврале заседании утвердили стратегические документы – Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину.
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Президенту доложили о работе Всебелорусского народного собрания.
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