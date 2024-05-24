Лукашенко: ВНС – политическое ядерное оружие Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о работе Всебелорусского народного собрания . Полномочия народного вече, как нового органа власти, закрепили в Конституции. В феврале прошло первое заседание в таком статусе и теперь предстоит выстроить систему взаимодействия всех членов собрания.

«Что надо в данном случае от меня для того, чтобы запустить эту машину в работу? Но главное – это связь (ваша связь, моя связь, президиума) с делегатами Всебелорусского народного собрания, чтобы они не чувствовали себя отрешенными и отстраненными от тех вопросов, которые им нужно решать», – отметил Лукашенко.

В состав Всебелорусского собрания вошли почти 1200 человек. Председателем избрали Александра Лукашенко. Он просил разъяснить делегатам, что они не должны выполнять обязанности других ветвей власти. Однако обращения людей на местах игнорировать тоже нельзя. Важно найти баланс, подчеркнул президент.

«ВНС – это некое политическое ядерное оружие, которое используется в исключительных случаях, если нужно будет, провести внеочередное собрание ВНС и т.д.. И принимать решения только стратегического характера – не заборы и не крыши, даже не балконы. Но в то же время мы не можем от людей отмахиваться. Поэтому с делегатами надо установить такую связь, чтобы, общаясь с ними, мы могли довести для решения то и ли иное обращение наших людей», – заявил Лукашенко.

Согласно обновленной Конституции, Всебелорусское народное собрание будет собираться раз в год, а президиум каждые полгода. На прошедшем в феврале заседании утвердили стратегические документы – Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину.