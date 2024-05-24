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Путин и Лукашенко обсудят экономику, торговлю и вопросы безопасности

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин и Лукашенко обсудят экономику, торговлю и вопросы безопасности
 Фото: Сайт президента России

Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом. В аэропорту белорусской столицы российского лидера встретил лично президент Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Поездка в Беларусь стала вторым зарубежным визитом Путина после вступления на пост президента России. Первый государственный визит он совершил в Китай. Сразу после прилета в Минск лидеры провели переговоры – прямо в национальном аэропорту.

«Я вас приветствую на родной вам белорусской земле. Белорусский народ очень рад будет знать, что вы приехали к нам, после выборов один из первых визитов с Китайской народной республикой – наших друзей. Мы обсудим и наше отношение в контексте КНР. Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. У меня есть очень интересное предложение по нашему региону и дальше туда, по кавказскому мы очень серьезно обсуждали во время визита в Азербайджан. Я думаю, что как обычно мы вопросы безопасности на первый план, а там обсудим экономические вопросы вместе с нашими коллегами из правительства», – подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Спасибо большое, спасибо за то, что есть возможность приехать вечером, поговорить неформально, пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была большая встреча с членами правительства, мы говорили как раз о моем визите к вам, практически по всем направлениям прошлись: и по промышленной кооперации, и по энергетике, по сельскому хозяйству», – заявил президент России Владимир Путин.

Основные переговоры пройдут в пятницу, 24 мая, во Дворце Независимости: лидеры пообщаются с глазу на глаз, затем с участием делегаций. Главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений, в том числе экономику и торговлю, вопросы безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере.



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Теги: Минск
 
 
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Основные переговоры пройдут во Дворце Независимости, лидеры России и Беларуси пообщаются с глазу на глаз, затем с участием делегаций.
 
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